Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением, отступив от рекордных максимумов, достигнутых накануне.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,53%, закрывшись на отметке 3003,67 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,47%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,07%.

Поводом для негативных настроений послужили слабые результаты Ford Motor, 3M и Tesla. Однако в рамках набирающего силу сезона отчетов порядка 75% компаний из 185, входящих в состав индекса S&P 500, превысили прогнозы по прибыли.

После закрытия торгов упали акции Amazon. Компания отчиталась о более низкой, чем прогнозировалось прибыли, в то время как Alphabet превысила оценки экспертов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,13%, закрывшись на отметке $63. С начала текущей недели на противоречивом внешнем фоне фьючерсный контракт Brent торгуется в рамках диапазона $62,50-$64,50, и для выхода вверх игрокам нужно больше позитива, чем "танкерные войны".

Сегодня рынки будут ждать выхода данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые зададут тон на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,68% закрывшись на отметке 2701,02 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2680 и 2645 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2727 и 2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134000 и 132600. Сопротивления — 135000 и 137000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,23, прибавив 0,1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63,40 и 63,55.

Сегодня Банк России огласит свое решение по ключевой процентной ставке. Скорее всего, регулятор примет решение понизить ставку на 25 б.п, что в моменте может способствовать незначительной волатильности в паре доллар/рубль, но в целом не станет причиной для серьезного ослабления курса рубля, так как ожидаемое аналогичное решение ФРС США на заседании 31 июля оставит спред между доходностью ОФЗ и 10-летними казначейскими облигациями на весьма привлекательном уровне, что будет продолжать притягивать нерезидентов в российский долг.