Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы утром в пятницу растут в пределах 0,5%.

В 15:30 по московскому времени выйдут данные по валовому внутреннему продукту США за II квартал, ожидается рост на 1,8% к прошлому периоду. Фондовый рынок находится в парадоксальной ситуации, когда прирост выше прогноза огорчит тех, кто верит в понижение ставки 31 июля, а данные ниже прогноза – это явный признак замедления экономики.

Вчерашнее ожидаемое решение ЕЦБ оставить ключевую ставку на нуле создало большую волатильность по паре евро-доллар, сейчас курс 1,11. При этом Марио Драги не дал конкретики ни по объёму стимулирующих мер, ни по времени, когда они будут введены, он лишь пообещал смягчение как таковое.

Уже месяц растёт индекс доллара DXY, окрепнув почти на 2%. Хорошие данные по ВВП сегодня поддержат курс американской валюты, для которой главное событие лета – это заседание Федерального комитета по открытым рынкам (последние два дня июля). Сейчас DXY торгуется у отметки 97,8 пункта. Уже вторую неделю доходности трэжерис плавно снижаются: в моменте они составляют 1,856% на два года и 2,074% на 10 лет.

С начала сезона отчётностей S&P 500 просел на 0,3%. Промышленный Доу Джонс, где наибольший вес имеют акции Boeing, заметно от него отстаёт. Лучше всех чувствует себя Nasdaq Composite: высокотехнологичный индекс рос на подвижках в переговорах Китая и Америки, но после разочарования от Драги вернулся к уровню 15 июля.

Вчера министерство торговли КНР подтвердило, что новый раунд переговоров с США состоится в Шанхае – и тоже 30-31 июля, как и заседание ФРС. Уже сейчас можно сказать, что следующая среда будет интересным днём. Сама по себе встреча – скорее плюс, чем минус, так как Китай и Америка достигли некоторого прогресса в телефонных переговорах. Китайская сторона на этой неделе пошла американцам на встречу, разрешив вновь закупать сельскохозяйственную продукцию в США (какую конкретно – не уточняется).

Из крупных компаний S&P 500, отчитывающихся сегодня, можно упомянуть фармацевтическую корпорацию AbbVie, Colgate-Palmolive, McDonald’s, нефтяную Phillips 66 и Twitter. Все они опубликуют финансовые результаты до открытия рынка.