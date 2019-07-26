В четверг в самом начале торгов наблюдалась коррекция вниз по индексу РТС под влиянием сообщений о продаже крупного пакета акций (2.9%) Газпрома (GAZP), находившегося на балансе дочерних компаний газового концерна. Однако продажи по бумагам Газпрома довольно быстро сменились спекулятивными покупками – участники рынка, вероятно, положительно оценивают предполагаемый приток средств в компанию за счет продажи квазиказначейских бумаг, а также возможное увеличение доли акций в свободном обращении. В итоге Газпром (GAZP) вырос на 3.3%. Акции МосБиржи (MOEX) подорожали на 2.2%, Новатэка (NVTK) – на 1.2%, Полюса (PLZL) – на 1.1%, Сбербанка (SBER) – на 1.0%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 8.4%, Юнипро (UPRO) – на 3.9%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 3.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским индексам также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Кроме того, не исключено сокращение спекулятивного спроса в бумагах Газпрома (GAZP) после объявления цены продажи пакета квази-казначейских акций (200.5 руб. за шт.), которая подразумевает дисконт к рынку более 5%. Во второй половине дня повлиять на характер торгов на рынках акций в целом могут данные по ВВП США (15:30 мск).

На валютном рынке остается актуальным сценарий консолидации в диапазоне 63.0 – 63.5 по паре доллар-рубль.