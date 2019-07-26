Вчера российский рынок акций вырос почти на 0,7% во многом благодаря взлетевшим акциям «Газпрома». Поводом для их роста стали информация о продаже на бирже пакета в 2,93% квазиказначейских акций. В результате, по итогам дня «Газпром» вырос на 3,3%, хотя в отдельные моменты рост превышал 6%.

Но дальнейшая динамика рынка остается неопределенной. С одной стороны, по ходу торгов последних дней чувствуется, что рынок слаб и вполне может сходить к поддержке в район 2600 пунктов. С другой стороны, на этой неделе мы видели пару всплесков активности покупателей. Вчера же Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 2700 пунктов, что говорит о возможности продолжения отскока.

Внешний фон с утра также не дает четких сигналов. После нашего закрытия американские индексы и нефть снизились, но сегодня в ходе азиатской сессии отскакивают. Фактор пятницы не должен сказаться на результатах дня, если торги будут проходить спокойно: на выходных не ожидается никаких значимых событий и позиции, как лонги, так и шорты, можно переносить на понедельник.

Опять вчера мы увидели сильные беспричинные распродажи нефти во время американских торгов – котировки уходили в район 63 долларов за баррель. Уже, наверное, ни у кого нет сомнений, что таки продажи носят искусственный характер, но пока непонятно, когда «медведи» выдохнутся и отпустят нефть в район 67 долларов за баррель.

Сегодня Банк России будет принимать решение по ставке. Мы считаем, что она будет снижена на 0,25 п.п. Никакого влияния это решение на валютный рынок не окажет, поскольку событие давно прогнозировалось и уже заложено в котировки. Доллар сейчас стабилен на мировом рынке и по крайней мере в первой половине дня мы не ожидаем существенных движений в паре доллар-рубль. Сегодня она вряд ли выйдет из диапазона 63-63,5.