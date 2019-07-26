Рынок акций РФ в начале дня снизится вслед за акциями "Газпрома" после объявления цены SPO акций газового концерна, которая оказалась на 8,5% ниже уровня закрытия четверга.

В середине дня важными для финансовых рынков РФ станет решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и монетарной политике.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможна коррекция вниз индекса РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Кроме того, не исключено сокращение спекулятивного спроса на бумаги "Газпрома" после объявления цены продажи пакета квази-казначейских акций (200,5 рубля против закрытия четверга на уровне 219 рублей), которая подразумевает дисконт к рынку. На валютном рынке РФ остается актуальным сценарий консолидации курса в диапазоне 63–63,5 рубля за доллар", — добавил Старцев.

Сегодняшнее решение и комментарии Банк России могут инициировать очередную волну оптимизма на российском фондовом рынке, прогноз по курсу доллара на сегодня 62,65–63,55, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,5-0.9% на фоне опасений за состояние мировой экономики, а также после сообщений об убытках ряда крупных американских компаний.

В частности, американский производитель электромобилей Tesla сообщил компании об убытке в 1,1 миллиарда долларов по итогам первого полугодия.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,45%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повысился на 0,2%.

Стоимость нефти повышается на 0,25%, до 63,55 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1142 доллара против 1,1147 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг повысился, несмотря на негативную динамику западных биржевых индексов, говорят трейдеры. Рост мировых цен на нефть и корпоративные новости по "Газпрому" (+3,3%) поддержали позитивный фон на российском рынке, отмечают эксперты. К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,68%, до 2701,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1346,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 6 копеек и составил 63,24 рубля, евро – также на 6 копеек, до 70,44 рубля, следует из данных Московской биржи.