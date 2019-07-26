Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть немного растут после умеренного повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны. Цена размещения “взлетевших” накануне в течение сессии акций Газпрома была установлена на уровне 200,5 руб. Бумаги завершили торги четверга на отметке 219 руб.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов 0,5-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Индексу S&P500 при этом удается оставаться выше краткосрочной поддержки 2980 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Продажи были обеспечены неоднозначными квартальными результатами ряда компаний, а также опасениями относительно замедления мировой экономики. Кроме того, сильная статистика по экономике США еще больше ослабила вероятность снижения процентных ставок ФРС в июле на 50 базисных пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,2%.

Торги в Европе завершились снижением Euro Stoxx 50 на 0,6% после того, как ЕЦБ воздержался от смягчения денежно-кредитной политики, заставив инвесторов ожидать сентября.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,44%. На биржах Китая индексы прибавляют менее 0,5% в ожидании возобновления торговых переговоров с США на следующей неделе.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть менее 0,5% после небольшого роста накануне, когда котировки отступили от максимумов дня. Оптимизм на рынке поддерживается данными об уменьшении предложения нефти в США как по показателю запасов, так и нефтедобычи. Тем не менее инвесторы все еще опасаются замедления спроса, что не позволяет ценам подняться выше краткосрочных сопротивлений 64,50 долл по Brent и 57,85 долл по WTI. В пятницу вечером на рынке будут ждать отчета Baker Hughes о числе буровых установок в США.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга повышением, но отступили от краткосрочных сопротивлений 2730 и 1360 пунктов. Последний фактор предупреждает об опасности возвращения к снижению и неустойчивости восходящего движения. Ближайшими поддержками для индексов выступают отметки 2665 и 1330 пунктов.

Рубль при этом немного укрепился против доллара и евро, отступив от максимумов дня. Пара доллар/рубль по итогам дня осталась выше отметки 63,15 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и в ближайшие дни может быть склонна к движению в район 63,75 руб (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль в течение сессии обновила минимум года, опустившись чуть ниже 70 руб, но потом восстановила позиции вслед за разочаровывающими итогами заседания ЕЦБ. В пятницу в центре внимания рынка окажется заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов – умеренно негативно для рубля.

Утром российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, просев под давлением акций Газпрома, пакет которых должен быть размещен с существенным дисконтом к рынку. В остальном значимых причин для резких движений в какую-либо сторону пока нет, а индексы в течение дня, вероятно, попытаются удержаться выше ближайших поддержек благодаря умеренно позитивному внешнему фону.