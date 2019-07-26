Средства от продажи акций могут способствовать снижению чистой долговой нагрузки "Газпрома"
Сегодня Газпром объявил, что размещение 693.9 млн обыкновенных акций на Московской бирже прошло по цене 200.5 руб. за акцию, что соответствует 8% дисконту к цене на момент вчерашнего закрытия торгов и (-5% к уровню закрытия в среду). Весь пакет акций был оценен в $2.2 млрд, что эквивалентно объему торгов за 10 дней в Москве и Лондоне в совокупности.
Денежные средства в размере $2.2 млрд от продажи части казначейского пакета (напомним, останется 3.7%) может способствовать снижению чистой долговой нагрузки Газпрома и потенциально может привести к увеличению количества акций в свободном обращении. Тем не менее, мы подчеркиваем, что в краткосрочной перспективе это может оказать давление на котировки, что может стать хорошей возможностью для входа. Мы сохраняем нейтральный рейтинг по Газпрому, который торгуется с консенсус-мультипликатором 3.6x 2019П EV/EBITDA, что соответствует уровню российских аналогов.
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