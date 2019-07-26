Сегодня Газпром объявил, что размещение 693.9 млн обыкновенных акций на Московской бирже прошло по цене 200.5 руб. за акцию, что соответствует 8% дисконту к цене на момент вчерашнего закрытия торгов и (-5% к уровню закрытия в среду). Весь пакет акций был оценен в $2.2 млрд, что эквивалентно объему торгов за 10 дней в Москве и Лондоне в совокупности.

Денежные средства в размере $2.2 млрд от продажи части казначейского пакета (напомним, останется 3.7%) может способствовать снижению чистой долговой нагрузки Газпрома и потенциально может привести к увеличению количества акций в свободном обращении. Тем не менее, мы подчеркиваем, что в краткосрочной перспективе это может оказать давление на котировки, что может стать хорошей возможностью для входа. Мы сохраняем нейтральный рейтинг по Газпрому, который торгуется с консенсус-мультипликатором 3.6x 2019П EV/EBITDA, что соответствует уровню российских аналогов.