Сегодня Газпром объявил цену размещения своих 2,9% квази-казначейских акций, составляющую 200,5 руб. (3,17 долл.) за акцию. Таким образом выручка компании от продажи акций может составить 139 млрд руб. (2,2 млрд долл.).

Отметим, что анонсированная цена в 200,5 руб. (3,17 долл.) за акцию соответствует дисконту в 5,4% к рыночной цене акций на момент объявления о размещении (212 руб. на закрытии торгов в среду) и 8,4% – к цене на момент закрытия вчерашних торгов (219 руб.).

Тем не менее, по нашим оценкам, продажа акций может принести Газпрому порядка 555 млн долл. прибыли, которая будет отражена в отчетности за 3к19 (исходя из того, что ранее эти акции были приобретены Газпромом по средней цене около 150 руб. (2,37 долл.) за акцию).

В результате чистая прибыль компании по итогам года повысится, по нашим расчетам, примерно на 2,4%. Однако учитывая комментарий компании относительно новой дивидендной политики (ее планируется утвердить до конца года), которая будет базироваться на чистой прибыли, скорректированной на внеоперационные статьи, на размере дивидендов доход от размещения акций, как мы полагаем, не отразится.

По нашим оценкам, начиная с 2019 г. дивидендная доходность акций Газпрома будет составлять от 5,7% при коэффициенте дивидендных выплат в 25% до 11,3% при коэффициенте в 50%.