Сбербанк и Mail.ru объявили о решении создать совместное предприятие на паритетной основе с целью развития сервисов доставки еды и такси/транспорта.

Исходя из официального сообщения, Сбербанк внесет в СП преимущественно денежные средства (38 млрд руб. на начальном этапе), по большей части обеспечив необходимое финансирование, а Mail.ru внесет 100%-ю долю в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и 75%-ю долю в сервисе такси Ситимобил, которую предстоит консолидировать (в настоящий момент Mail.ru владеет 22,79%), и денежные средства в размере 7,7 млрд руб.

С точки зрения Сбербанка мы оцениваем сделку умеренно негативно, поскольку она, во-первых, создает прямую конкуренцию с Яндексом и, во-вторых, может вызвать вопросы в отношении распределения капитала, поскольку достижение масштаба и реализация стратегии «победитель получает все» потребуют дополнительных инвестиций и могут в среднесрочной перспективе сказаться на способности банка направлять капитал на выплаты акционерам.

Между тем по бумагам Сбербанка мы оставляем нашу прогнозную цену на 12 месяцев без изменений на уровне 390 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 78% и рекомендацию Покупать. По нашему мнению, потенциал роста акций с учетом стоимости капитала и дивидендная доходность 8,6% – это факторы высокой инвестиционной привлекательности, которые было бы неразумно игнорировать.

Структура сделки. Сбербанк и Mail.ru подписали необязывающее соглашение о намерении создать совместное предприятие на паритетной основе в сегменте сервисов доставки еды и транспорта при условии прохождения обязательной финансово-юридической экспертизы и получения разрешений регулирующих органов. Компании планируют заключить юридически обязывающее соглашение осенью 2019 г.

· Mail.ru внесет доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси Ситимобил (22,79%) и денежные средства в размере 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.ru должна обеспечить аккумулирование на балансе СП, по меньшей мере, 75%-й доли в Ситимобил. Помимо этого, компания внесет дополнительно до 5,1 млрд руб., в случае если активы в составе СП выполнят определенные КПЭ в течение 12 месяцев после закрытия сделки.

· Сбербанк внесет 35%-ю долю в Foodplex (онлайн-сервис бронирования ресторанов, оплаты ресторанных счетов, доставки еды и т. д.) и 38 млрд руб. с дополнительного взноса в размере до 13 млрд руб., в случае если Delivery Club и Ситимобил выполнят определенные КПЭ в течение 12 месяцев после закрытия сделки.

Как полагают наши аналитики по сектору технологий, новое СП будет прежде всего конкурировать с Яндексом. Ситимобил, занимающий второе место на рынке московского региона (24,5% против 56,5% у Yandex.taxi на конец 2018 г.), заметно уступает в размерах бизнеса, и для его наращивания до сопоставимого уровня, особенно за пределами столицы, потребуются значительные инвестиции. Мы вполне допускаем возможность дуополии на рынке такси, однако, на наш взгляд, удельные экономические параметры сервиса доставки еды лучше согласуются со стратегией «победитель получает все».

Влияние на СП между Сбербанком и Яндексом. Исходя из недавних сообщений в СМИ, Сбербанк, по-видимому, активно решает свою «дилемму заключенного» с Яндексом, которому теперь, возможно, придется искать другой банк-партнер. Наиболее вероятным претендентом, по нашему мнению, является Тинькофф-Банк.

Что в итоге. В результате сделки инвестиции Сбербанка в построение экосистемы, учитывая вложения 30 млрд руб. в Yandex.market и 11 млрд руб. в Rambler, могут превысить 111 млрд руб. (1,76 млрд долл.), что равно 2,2% текущей рыночной капитализации банка. Мы по-прежнему считаем, что Сбербанку еще предстоит доказать свою дисциплину в распределении капитала и отсутствие «проблемы глубоких карманов» – и только тогда рынок может по достоинству оценить эти инвестиции.