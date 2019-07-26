Начало очередного периода уплаты налогов не оказало существенного давления на однодневные ставки. Ставка овернайт на межбанке вчера торговалась на 25–30 бп ниже уровня ключевой ставки ЦБ, а ее средневзвешенное значение составило 7,24% (+17 бп). Однодневная ставка по операциям репо с КСУ на протяжении большей части дня держались в районе 7,15%, опустившись на 4 бп относительно предыдущего дня. Однодневный валютный своп на закрытии коснулся уровня оффера ЦБ (банки привлекли у регулятора 2 млрд руб.), но, тем не менее, средневзвешенная ставка по данному инструменту осталась сравнительно низкой для налогового периода, составив 7,36% (+24 бп).

К началу периода уплаты налогов банки сформировали солидный запас ликвидности, что способствовало сохранению ставок овернайт значительно ниже уровня ключевой ставки. Однако сегодня, как мы ожидаем, разрыв между ними продолжит сокращаться, поскольку по состоянию на сегодняшнее утро баланс средств на корсчетах банков в ЦБ, по нашим оценкам, опустится ниже 2,0 трлн руб., а в понедельник наступает срок уплаты корпоративного налога на прибыль.

Отдельно отметим, что в последнее время наблюдается восстановление спроса на долларовые депозиты Федерального казначейства. В начале июля Казначейство разместило в одном банке 100 млн долл., а вчера увеличило объем размещенных средств до 300 млн долл. На наш взгляд, это указывает на по-прежнему неравномерное распределение валютной ликвидности на рынке, хотя на системном уровне общий объем подушки валютной ликвидности продолжает выглядеть достаточным.

Сегодня основное внимание инвесторов сосредоточено на заседании совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, итоги которого будут объявлены в 13:30 по московскому времени. Сегодняшнее заседание не является опорным, а следовательно, не будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов ЦБ. Тем не менее мягкая риторика комментариев руководства Банка России, звучавших в последние несколько недель, указывала на вероятность более быстрого смягчения денежно-кредитной политики в этом году, что дало основание участникам рынка, включая нас, ожидать понижения ставки еще на 25 бп уже в июле. На данный момент короткие FRA торгуются на уровне 7,45%, на 31 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime. Судя по форме кривой NDF, на ближайшие 12 месяцев инвесторы закладывают три снижения ставки ЦБ по 25 бп. Основное внимание сегодня будет сосредоточено на формулировках пресс-релиза, который может внести дополнительную ясность относительно траектории ключевой ставки в этом году.