Цены на железную руду снижаются, но фундаментальные показатели спроса/предложения по-прежнему сильные; ПОЗИТИВНО для NLMK, SVST и EVR

Сегодня ночью мы наблюдали большие распродажи акций всех крупнейших диверсифицированных компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе (BHP —1,8%, RIO —4,2% и FMG —5,5%), вызванные тем, что спотовые цены на железную руду вчера опустились до месячного минимума (-5,4%). Бенчмарки на железную руду в Сингапуре опустились до $108/тонну. Снижение цен на руду может быть связано с множеством факторов, в том числе с ростом запасов стали и железной руды в Китае, сообщением Vale о частичном восстановлении поврежденных мощностей (комплекс Vargem Grande) и понижением прогнозов по железной руде целым рядом брокеров. Некоторые участники рынка ожидают, что производство/потребление стали замедлится в Китае в 2П19.

Новость негативна для российских интегрированных сталелитейных компаний (NLMK, SVST и EVR), а также для производителей железной руды в EMEA, в том числе для FXPO.

Мы не исключаем временного снижения цен на железную руду до уровней менее $100/тонну. Тем не менее, фундаментальные факторы спроса /предложения остаются сильными:

Добыча железной руды в 2К19 компании Vale снизилась на 12% г/г, в том числе производство окатышей снизилось на 25% г/г

Запасы железной руды в китайских портах не отражают фактической картины спроса, так как крупнейшие производители руды создали дополнительные запасы для смешивания с рудой в китайских портах.

Оценка запасов стали в Китае, на наш взгляд, является весьма умозрительным занятием. Производство стали составляет примерно 1 млрд тонн на годовой основе.

Прогнозы цен на железную руду также далеки от точности, так как рынок прогнозировал $50-60/тонн в прошлом году, тогда как сейчас цена на руду превышает $100/тонн.

В итоге мы считаем, что рынок железной руды переживает краткосрочный негативный период, который можно использовать как привлекательный момент для покупки акций интегрированных российских компаний – все они сейчас сообщают сильные финансовые результаты за 2К19 и продолжают направлять 100% СДП на дивиденды.