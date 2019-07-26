Российские металлурги проходят 2019 г. под влиянием коррекции цен на мировом рынке стали после перегрева в I половине 2018 г. Политика протекционизма со стороны ЕС и США, которая была активизирована в 2018 г., а также торговый конфликт США и Китая продолжают оказывать огромное влияние на рыночную конъюнктуру. Сужение спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы оказывает давление на рентабельность сектора. Тем не менее, на наш взгляд, российские металлурги по-прежнему являются привлекательными объектами для инвестиций. Мы ожидаем, что акции компаний останутся в лидерах рынка по дивидендной доходности, а курсовой рост их стоимости будет реализовываться через внутренние драйверы — инвестпроекты: большинство представителей сектора объявили о начале инвестиционного цикла в 2019 г.

Коррекция и консолидация

2018 г. выдался крайне благоприятным для российских металлургов. Ограничительная политика Китая по сокращению сталелитейных мощностей и высокий спрос на сталь в Азии и Европе разогнали цены на металлопродукцию выше самых оптимистичных прогнозов на начало года. Коррекция цен началась во II полугодии и продлилась до декабря 2018 г., после чего они начали восстанавливаться. Рост цен на сталь был обеспечен ростом цен на железорудное сырье и стимулирующими мерами Китая, однако восходящая динамика была прервана обострением торгового противостояния Китая и США.

Сужение спреда

Из-за слабой динамики цен на сталь и взлета цен на железную руду после сокращения добычи вторым по величине экспортером Бразилии Vale произошло сужение спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы, что снизило рентабельность сектора. За год цены на железорудное сырье в Китае прибавили 75%, в то время как рост цен на прокат не превысил и 10%. В наиболее проигрышной ситуации оказались компании с низкой самообеспеченностью сырьем. В июле спред находился существенно ниже среднего исторического значения, и мы считаем более вероятной восходящую динамику цен на сталь во II полугодии, так как они начнут отражать в себе более высокие цены на железную руду.

Протекционизм

В марте 2018 г. США обложили 25% пошлиной практически весь импорт металлопродукции в страну, после чего ЕС принял решение защитить своих металлургов и также применить политику протекционизма. Если в случае с США потери российских металлургов были невелики из-за низкого объема экспорта, то торговые барьеры со стороны Европы оказали существенное влияние, т.к. Россия является одним из ключевых поставщиков стали в регион. В январе 2019 г. ЕС продлил действие торговых пошлин до 2021 г.

Торговый конфликт Китая и США

Торговое противостояние двух стран является главным фактором, негативно влияющим на мировой рынок стали. На текущий момент объем китайского импорта, находящегося под действием американских пошлин, составляет 250 млрд долл. или почти половину всего импорта Китая в США. Объем американского импорта в Китай под пошлинами составляет 100 млрд долл. или 90% от всего импорта США в Китай. Конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира привел к тому, что вытесненные с их рынков товары были перенаправлены в другие страны, увеличив предложение там и спровоцировав защитные действия уже на новых рынках. С этим эффектом принято связывать главную угрозу от действий США и Китая – падение глобального спроса в следствие протекционизма и замедление темпов роста мировой экономики. При этом металлургический сектор пострадает в первую очередь, являясь фундаментальной отраслью в любой развивающейся или развитой экономике мира. В апреле МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 г. с 3,6% до 3,3%.

Замедление экономики Китая

На Китай приходится почти половина потребления стали в мире, поэтому ограничительные меры по отношению к стране будут напрямую касаться мирового рынка стали. Введение торговых пошлин на импорт китайских товаров со стороны США имело негативный эффект на экономику Китая, начиная с первых месяцев их действия. Индекс PMI Китая снижается с начала 2018 г. и несколько раз опускался ниже отметки 50 пунктов (в том числе, в мае и июне 2019 г.), что означает сокращение производственного сектора.

Рост цен на железную руду

Катастрофа в Бразилии и циклон на западе Австралии разогнали цены на железную руду в текущем году до исторического максимума за последние 5 лет: на начало года стоимость сырья с содержанием руды 62% составляла $72 за тонну, а на сегодняшний день ее значение превышает $120 за тонну. Так, в январе 2019 г. случился прорыв дамбы, принадлежащей бразильскому железорудному гиганту Vale. Вследствие катастрофы компания сообщила о снижении прогноза поставок в текущем году на 70 млн тонн, что соответствует 4% от объема морских поставок железной руды. Крупнейшие игроки рынка заявили о неспособности компенсировать потери. На фоне резкого сокращения предложения цены на железную руду выстрелили вверх и закрепились на новых высоких уровнях. Несмотря на прогресс в судебном разбирательстве и разрешение на ввод части мощностей Vale в эксплуатацию, цены пока игнорируют это событие. Мы прогнозируем среднюю цену на железорудный концентрат и окатыши на внутреннем рынке в 2019 г. в размере 85 и 115 долл. за тонну соответственно, что на 44% и 30% соответственно выше средних значений в 2018 г.

Прогнозы

Во втором полугодии мы ожидаем роста цен на сталь в рамках нормализации спреда между ценами на сталь и ценами на ресурсы как следствие закрытия производственных мощностей под давлением низкой рентабельности производства.

Мы подтверждаем прошлогодний прогноз цен на сталь и по-прежнему ожидаем снижения их средних значений на 12% и 7% в 2019-2020 гг. соответственно. Наши прогнозы основаны на том, что одновременное существование благоприятных факторов, которые обусловили резкий рост рентабельности металлургов в I половине 2018 г., маловероятно и последующее снижение цен является закономерным итогом. В своих прогнозах мы исходим из нескольких предпосылок: 1) меры Китая по сокращению угольных и металлургических мощностей будут иметь ограниченный характер, так как многие производители уже модернизировали производства для соответствия стандартам; 2) протекционизм и торговые войны продолжат оказывать давление на цены.

Мы с осторожностью смотрим на сектор, так как влияние экономики Китая, которая последние месяцы демонстрирует неудовлетворительные результаты, на мировую металлургическую отрасль огромно, а последствия торговых войн могут быть недооценены.