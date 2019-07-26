Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кэрри трейд нерезидентов поддерживают спрос на рублевые облигации. По информации Минфина РФ, на последнем аукционе в среду почти половину (49%) выпуска 20-летних ОФЗ выкупили нерезиденты. В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз еще на 3-8 б.п.

Комментарии ЕЦБ, предполагающие возможность смягчения ДКП, а также снижение ставок Центробанками развивающихся стран усилили оптимизм покупателей рублевых облигаций. Вчера Банк Турции понизил ставку недельного РЕПО с 24% до 19,75%, превысив ожидания рынка (снижение на 250 – 300 б.п.). На прошлой неделе о снижении ставок объявили Центробанки Индонезии, Украины, ЮАР и Южной Кореи.

Из корпоративных событий отметим прошедший вчера сбор заявок на новый выпуск облигаций Евраз (Ва1/ВВ+/ВВ+). Ставка купона установлена в размере 7,95% на 5 лет. Доходность бумаги (8,11%) предполагает премию к суверенной кривой в размере 111 б.п., что мы считаем справедливым уровнем для бумаги.

Комментарий ЕЦБ о возможном смягчении ДКП формирует позитивный фон для рублевого рынка облигаций. Сегодня ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке. Снижение на 25 б.п. и указание на возможность дальнейшего смягчения ДКП обеспечит потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 7,00 – 7,15%.