Вторую неделю подряд индекс демонстрирует торможение в коридоре 2265-2725 п. с нисходящими минимумами. Вполне возможно, что в ближайшие сессии локальный боковик в этом диапазоне продолжится.

Краткосрочный технический расклад неоднозначный. Индикаторы указывают на актуальность краткосрочного down-тренда (от 2850 п.), но с умеренными рисками разворота наверх:

— осциллятор RSI находится в комфортной зоне «медведей», но стохастический осциллятор подал сигнал на покупку (выход из зоны критической перепроданности 0-20% наверх);

— краткосрочный down-тренд согласно ADX остается в силе, но если линия тренда ADX превысит 50% (уже близка), то это выступит признаком его скорого затухания.

Негативным драйвером является вход быстрой кривой MACD в зону «медведей» впервые с начала 2019 г. – признак смены тенденции на нисходящую. На мой взгляд, коррекция вниз от 2850 п. переросла в небольшой тренд (дневной график) после пробоя вниз 2740 п. Возобновить фазу роста сейчас может быть затруднительно.

Свечная модель «рельсы» на недельном графике помогает сформировать полноценный нисходящий тренд, но не мешает потенциальной коррекции к 2740 п. или несколько выше.

Осуществлять продажи фьючерса на индекс сейчас может быть не целесообразно ввиду повышенных рисков роста. Тем не менее негативный сценарий пока в силе: после вероятного пробоя локальной поддержки 2665п. первой остановкой выступает 2640 п. Затем уже открывается путь к поддержке 2600 п., расположенной под нижней границей среднесрочного up-тренда (синие линии). Но о достижении последней отметки говорить рано.

Индекс придерживается долгосрочного растущего тренда. Последняя свеча на недельном графике принимает вид доджи «рикша», который возникает в периоды неопределенности на рынке.

Потенциал свечной формации рельсы (недельный таймфрейм) уже может быть реализован в виде коррекции до 2665 п. (текущий локальный минимум). Но если волна падения сможет продолжиться, то возникает угроза разворота среднесрочного up-тренда (синие линии).

Осцилляторы формируют позитивный расклад. Стохастик указывает на критическую перепроданность бумаг, а RSI находится в «бычьей» зоне без признаков перекупленности. Это может привести к затуханию волны падения.

В целом долгосрочная картина нейтральная. Негативный сценарий предполагает падение ниже 2600 п., что будет обозначать слом среднесрочного восходящего тренда. Менее вероятный позитивный исход подразумевает преодоление уровня сопротивления Фибоначчи 2900 п.

Уровни поддержки: 2640 / 2600 / 2550 / 2507

Уровни сопротивления: 2740 / 2800 / 2850 / 2860 / 2900