Все смешалось, все перевернулось, все работает не так, как должно работать. В последние дни мы наблюдаем это регулярно, но вчерашний день наиболее ярко продемонстрировал нам это.

Начнем с наиболее заметного — с Facebook (FB, —1,93%). Его акции бросает сейчас из стороны в сторону, как утлую лодчонку в шторм и ураган. Причем особой вины самого Facebook в этом нет. Хорошая мощная компания прекрасно работает и показывает прекрасные результаты. Но одна за одной на нее накатывают волны то со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC), то стороны Департамента юстиции, то со стороны Сената и Конгресса, то со стороны SEC. И самое «смешное» в этой истории — все хотят денег. И Facebook платит и еще умудряется показывать прибыль. Но вот только волны все же портят погоду.

В среду с утра после наезда Департамента юстиции в связи с нарушением антимонопольного законодательства на «большую четверку» акции Facebook теряли больше всех остальных — более 1,5%. Однако в основную торговую сессию они вернули свои позиции, а после выхода отчетности в среду ночью даже улетели вверх, прибавляя в моменте до 3%. Открытие основной торговой сессии также прошло в уверенном плюсе, но после артподготовки, проведенной Департаментом юстиции в бой вновь вступил FTC, которому показался по-видимому малым штраф в 5 млрд. долларов, уже наложенный на Facebook, и Торговая комиссия объявила об открытии нового дела против компании теперь уже не за нарушение конфиденциальности, а также за нарушение Антимонопольного законодательства. Наша песня хороша — начинай сначала. Естественно, это очень сильно нервирует инвесторов, и котировки FB из хорошего плюса свалились в такой минус.

Но если бы Facebook был один на этом пути! К сожалению, неадекват видится сейчас во многих действиях инвесторов на рынке. Так, еще неделю назад инвесторы стояли в очереди за акциями Boeing (BA, —3,69%), а сейчас сбрасывают их чуть ли не по любым ценам. Что произошло? Да, собственно, ничего. Вышедшая отчетность не принесла ничего нового — все было уже давным-давно известно.

Аналогичную картину мы наблюдаем и в акциях Tesla (TSLA, —13,61%). Ну куда несли эти акции в течение последних 1,5 месяцев? Ведь только слепому и глухому было не известно о плохом финансовом состоянии компании и операционных проблемах, которые давят на компанию уже не первый год. Однако инвесторы осознали это почему-то только вчера.

В этой ситуации можно констатировать только одно — ситуация накаляется, и инвесторы просто начинают терять голову, не понимая, что же на самом деле им нужно делать. А это обычно до добра не доводит.

Ожидания рынка 26 июля

Прогнозировать рынок становится все сложнее и сложнее. Позитив первой половины дня очень часто переходит в негатив в ходе основной торговой сессии и наоборот. Настроение инвесторов меняется моментально, причем часто совершенно не понятно, какова же истинная причина такого изменения.

Сегодня по итогам первой половины дня также на рынке присутствует небольшой позитив. Правда, совсем-совсем небольшой. И основной драйвер текущего роста — это вышедшая ночью и сегодня утром корпоративная отчетность в Европе и Америке. Если на азиатском рынке наблюдалась безликая смешанная динамика, то европейские индексы, во многом благодаря хорошей вышедшей отчетности от британского мобильного гиганта Vodafone (VOD) и французской медиа конгломерата Vivendi (VIV), чувствуют себя достаточно уверенно и прибавляют от 0,3 до 0,5%%.

Аналогичная картина наблюдается и по американским фьючерсам на основные индексы. Здесь также рост связан с вышедшей ночью отчетностью. Основной позитив пришел от компании Alphabet (GOOGL), которая неожиданно для многих продемонстрировала очень хорошие показатели по итогам своей деятельности во втором квартале 2019 года, и с утра ее котировки растут более чем на 8% к вчерашнему закрытию.

Не менее уверенно отчитался и Intel (INTC). И хотя хорошие результаты здесь были более прогнозируемы, но все же и они смогли удивить инвесторов, и котировки Intel и на постмаркете, и сегодня с утра уверенно прибавляют почти 5%.

Ну и, наконец мы получили еще один вполне ожидаемый, но не менее приятный подарочек от Starbucks (SBUX). То, что рестораны быстрого питания сейчас в фаворе — это известно всем. И то, что Starbucks сейчас один из лучших среди них — это подтвердила вышедшая вчера ночью отчетность. Плюс 7% — это так награда инвесторам, которые верили в эту компанию.

Все это в совокупности позволяет надеяться, что сегодняшний день, в отличие от вчерашнего, все же завершится на позитивной волне. Хотя… Хотя в 15-30 выйдут данные по ВВП, где ожидается резкое снижение темпов роста — с 3,1 до 1,8%. И как отреагируют на это участники рынка, пока не совсем понятно. Может у них вновь внезапно откроются глаза и они осознают, что не все ладно в «Королевстве кривых зеркал»? И что тогда они станут делать? Продавать? Будем надеяться, что они потерпят хотя бы до среды, 31 июля, когда будет принято решение о ставке и ее снижении?