Силен "Яндекс" не поиском, силен "Яндекс" такси
«Яндекс» представил интенсивно ожидаемую рынком отчетность за 2 квартал 2019 года. Выручка компании увеличилась на 39,5% г/г до 41,4 млрд руб. Примечательно, что в структуре выручки самый большой сегмент компании, поисковые услуги, отметился наименьшими темпами роста – 21% г/г до 28,9 млрд руб., тогда как в экспериментальных проектах наблюдался значительный рост – в 3 раза до 3,4 млрд руб. В частности, компания заявила, что продолжила улучшать сервис по доставке еды и ожидает его роста в дальнейшем. Скорректированная чистая прибыль выросла только на 16% г/г до 5,8 млрд руб. — в основном в связи с ростом коммерческих и административных расходов. Компания продолжает вкладывать значительные средства в развитие бизнеса, что оправдывается ростом выручки на 40% в квартал.
Скорректированная EBITDA «Яндекса» увеличилась на 49,6% г/г до 13,1 млрд руб. Нужно отметить, что скорректированная EBITDA сервиса Яндекс.Такси впервые в истории компании стала положительной и составила 423 млн руб. Таким образом, сервис Яндекс.Такси занял рекордную долю 21,3% в выручке компании. При этом поисковая система генерирует лишь 70% выручки, тогда как только 2 года назад ее доля была выше 85%. «Яндекс» планирует и дальше развивать сервис Яндекс.Такси, о чем свидетельствует недавняя покупка IP и колл-центров Vezet Group для улучшения безопасности в сегменте такси.
Яндекс — одна из немногих крупных быстрорастущих компаний на российском фондовом рынке. Высокие фундаментальные мультипликаторы оправдываются значительными темпами роста финансовых показателей. В связи с этим к концу года акции «Яндекса» могут уверенно закрепиться выше 2500 руб. за акцию и неоднократно обновить исторические максимумы.
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