ЦБ снизил ставку с 7,50% до 7,25%. Его риторика в целом еще чуть более улучшилась, что оставляет возможность для дальнейшего смягчения политики на 25 бп еще, как минимум, на двух оставшихся до конца года опорных заседаниях. Однако не исключено, что на уровне 7% ЦБ может взять паузу до прояснения ситуации с будущим расходованием средств из ФНБ.

• Банк России не преподнес сюрпризов и снизил ключевую процентную ставку на 25 бп — до 7,25% годовых. В пресс-релизе регулятор оставил свою главную формулировку о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки «на одном из ближайших заседаний» (в терминах представителей ЦБ — это одно из трех следующих заседаний). Если ранее ЦБ допускал возможность перехода к нейтральной ДКП «до середины 2020 г.», то в сегодняшнем пресс-релизе регулятор указал на такую возможность «в первой половине 2020 г.», что, по всей видимости, означает более ранние сроки.

• Напомним, что на заседании в середине июня ЦБ снизил прогноз по инфляции на конец 2019 г. до 4,2-4,7%, отметив, что «в дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%». В сегодняшнем пресс-релизе регулятор сообщил, что ожидает возвращения инфляции к 4% уже «в начале 2020 г.». Таким образом, мы не исключаем, что при дальнейшем сближении инфляции с нижней границей прогнозных ожиданий ЦБ на конец текущего года (4,2%), регулятор может еще раз снизить прогноз по инфляции уже на следующем опорном заседании в начале сентября.

• ЦБ по-прежнему оценивает инфляционные ожидания населения на повышенном уровне, однако в сегодняшнем пресс-релизе добавил формулировку о том, что «замедление инфляции создает условия для снижения инфляционных ожиданий в будущем». Однако если ранее ЦБ указывал также и на «повышенный уровень» ценовых ожиданий предприятий, то сегодня регулятор ограничился лишь фразой об их дальнейшем снижении.

• Примечательно, что в разделе денежно-кредитных условий Банк России отметил продолжение роста кредитования реального сектора и одновременно указал на стабилизацию темпа роста розничного портфеля после его всплеска в предыдущие месяцы. На наш взгляд, такая риторика ЦБ подразумевает, что уже сейчас денежно-кредитные условия практически идеальны с точки зрения решения основных задач в банковском секторе: кредиты бизнесу растут, а высокорисковое розничное кредитования замедляется до приемлемого темпа.

• Как мы и ожидали, ЦБ несколько усилил акцент на инфляционных рисках, связанных с влиянием бюджетной политики. В частности, регулятор опасается ускорения расходов бюджета во 2-м полугодии и неопределенности в отношении расходования ликвидной части ФНБ.

• В целом риторика ЦБ еще чуть более смягчилась по сравнению с прошлым заседанием в середине июня. Дальнейшее замедление инфляции, слабый экономический рост и относительно благоприятные условия на внешних рынках оставляют, на наш взгляд, возможность еще, как минимум, для двух снижений ключевой ставки на 25 бп на оставшихся до конца года опорных заседаниях. В то же время при более консервативном сценарии ЦБ может остановиться на уровне 7% годовых и занять выжидательную позицию до прояснения ситуации с будущим расходованием средств из ФНБ.