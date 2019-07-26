Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. Это было обусловлено ослаблением евро на форексе в район минимумов с мая 2017 года – около 1,11 доллара за евро. В итоге евро обновить минимум с марта прошлого года опускавшись до 69,95 рубля.

Факторами боковой курсовой динамики рубля оставался рынок нефти, стабилизировавшийся около достигнутых уровней. При этом "мягкие" сигналы от ЕЦБ определили колебания европейской валюты и на российском валютном рынке.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 40 копеек 63,4 рубля, евро снижался на 10 копеек до 70,55 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом понялась к 4 тысячам против 3,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ — МЕЖДУ НЕФТЬЮ И ГЕОПОЛИТИКОЙ

Курс рубля в начале недели попробовал повышаться против доллара и евро. Поддержка приходила от растущего на фоне "танкерной войны" рынка нефти.

Так, ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта. Инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности в регионе.

Впрочем, инцидент в Ормузском проливе имел и побочный для рубля негатив. Так, в британских "таблоидах" появились сообщения о том, что российская сторона якобы способствовала захвату иранской армией британского танкера. Однако развития эта тема пока не получила.

Тем не менее, рубль остался под давлением. Уходу инвесторов в долларовые активы способствовали сообщения о том, что администрация США достигла договоренности c Конгрессом по потолку госдолга. Достигнутая бюджетная сделка предполагает повышение дискреционных расходов до 1,37 триллиона долларов в 2020 фискальному году с 1,32 триллиона долларов в этом году.

Геополитические риски также сохранились. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру".

Между тем, рынок нефти продолжил поддерживать курс рубля. Нефтяные "быки" играли на данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в Америке (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июля, уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 445 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов только на 4,011 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,3 миллиона баррелей в день, сократившись сразу на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,4 миллиона баррелей, до 50,4 миллиона баррелей.

Новости о показаниях бывшего спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в конгрессе США оказались нейтральными для курса рубля. В частности, он повторил, что не нашел достаточных оснований обвинить Дональда Трампа в "сговоре" с РФ.

Определенным негативным фактором для рубля стало задержание в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

Между тем, пик июльского налогового периода в РФ придал на неделе определенный стабилизирующий импульс курсу рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ее завершение российская валюта провела в разнонаправленных колебаниях. Попытки роста на фоне решений и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке и денежно-кредитной политике (ДКП) сменились сползанием валюты РФ вниз в рамках хеджирования игроками позиций перед выходными.

Между тем, Центробанк дал сигнал о продолжении смягчения ДКП в ближайшее время. Наряду с аналогичными действиями других мировых финансовых регуляторов (ЕЦБ и ФРС) это сохраняет привлекательность рубля, как валюты carry trade. Поэтому на фоне спроса на ОФЗ и дорогой нефти курс рубля может продолжить демонстрировать устойчивость против основных резервных валют.