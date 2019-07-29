По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи показал плюсовую динамику (правда, рост был символическим). В конце недели новость о том, что количество акций "Газпрома" в свободном обращении увеличится до 46,02% от уставного капитала (в результате продажи дочками 2,93% акций) сделало эту акцию любимицей рынка. За неделю котировки акций «Газпрома» выросли на 8,44% и спасли рынок от снижения.

Акции компании ГМК «Норильский Никель» и «Лукойл» наоборот тянули рынок вниз. Акции Норильского Никеля выглядят слабо по техническим причинам – на прошлой неделе мы наблюдали ложное пробитие предыдущего максимума от 19 июня с.г. 14868, кроме того, на графике есть большое количество «медвежьих расхождений» по основным индикаторам (RSI, MFI). Кстати, цены на никель на прошлой неделе тоже падали.

Комментарии главы Европейского Центробанка Марио Драги о том, что экономические прогнозы постепенно ухудшаются, не способствуют ралли на рынке цветных металлов и других сырьевых товаров. В июле в котировках никеля наблюдалось ралли, поэтому снижение цен воспринимается как закономерная коррекция (деревья не растут до небес).

Неприятность произошла с акциями Яндекса. В пятницу депутат Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому в России смогут ограничить иностранное владение важными для цифровой инфраструктуры страны сайтам. Позитивный настрой после публикации после финансовых итогов по GAAP за II квартал 2019 года был сбит и акции по итогам дня закрылись с повышением 2.37%. Если бы не новость из Госдумы, то акции закрылись бы с повышением 6%-7%. Два ключевых события – ставки ЕЦБ и Банка России в минимальной степени повлияли на котировки.

На текущей неделе состоится заседание ФРС США по процентным ставкам. Большинство инвесторов считает, что ставка будет снижена на 25 б.п. Что касается отечественного рынка, то он будет слабым из-за отсутствия свежих драйверов роста. Наиболее вероятна боковая динамика рынка, которая будет соответствовать текущей боковой динамике нефтяных цен.

Среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике из США и Британии стоит отметить публикацию объема ВВП за 2-й квартал Франции во вторник. В этот же день будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В среду еврозона опубликует индекс потребительских цен за июль, а также заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и уровня безработицы за июнь. Также в среду США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль. В четверг в Британии будет оглашено решение по основной процентной ставке Банка Англии. В этот же день США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В пятницу в США выйдет статистика по рынку труда.

На предстоящей неделе продолжится череда отчетов за второй квартал. Среди знаковых отчетов на неделе ожидается публикация Apple, Qualcomm, Exxon Mobil, General Motors, Mastercard, Pfizer, Chevron, Gilead Sciences, Merck, General Electric, Verizon, Procter & Gamble, Kellogg, Under Armour.