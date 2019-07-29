В конце предыдущей торговой недели в центре внимания на российском рынке были акции Газпрома, на которые пришлось более 50% от всего оборота индекса МосБиржи. Несмотря на продажу пакета квазиказначейских акций с существенным дисконтом рыночной цене, по 200,5 руб., за две последних сессии котировки выросли более чем на 10%. Таким образом, Газпром уже практически закрыл дивидендный гэп.

Столь сильный импульс роста временно сделал покупку акций не очень удобной с технической точки зрения. И хотя долгосрочный взгляд на перспективы акций умеренно позитивный, открытие длинных позиций по текущим ценам сопряжено с повышенными рисками.

Локальное ралли в акциях Газпрома позволило всему индексу МосБиржи остановить волну распродаж, наблюдавшуюся с начала июля. Котировки вернулись выше 2700 п. Шансы на продолжение отката в краткосрочной перспективе еще есть, однако масштаб коррекции, на мой взгляд, при прочих равных ограничен областью 2600-2620 п.

В целом же общий внешний фон остается стабильным, рублевые ставки снижаются, плюс рынок может поддержать реинвестирование дивидендов. Все это говорит об ограниченности потенциала для снижения. Локальные рыночные просадки можно рассматривать в качестве повода для покупок наиболее интересных голубых фишек. Например, это касается Роснефти, МТС, ВТБ, Интер РАО, Лукойла (при просадках ниже 5000).

На повышенных оборотах в пятницу также торговались бумаги Яндекса (+2,37%). Компания опубликовала сильную отчетность. Консолидированная выручка во II квартале выросла на 40% г/г, а скорректированная EBITDA – на 50% г/г. При этом самым важным событием стало то, что сегмент Яндекс.Такси во II квартале впервые стал прибыльным по EBITDA. Первая реакция бумаг инвесторов была исключительно положительной, были обновлены исторические максимумы. Однако уже вечером на торгах в США акции Яндекса резко пошли вниз. В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается признавать «значимыми ресурсами» «некоторые сервисы, которые активно используются» в России. Доля иностранного участия в таких сервисах должна быть ограничена 20% голосующих акций. Головная структура Яндекса – нидерландская Yandex N.V., так что инвесторы поспешили сократить длинные позиции в бумагах на таком фоне.

Осенью прошлого года подобная инициатива в Госдуме уже появлялась, однако до вступления в силу законопроект не дошел. Впоследствии просадка была постепенно выкуплена. Возможно, это произойдет и в этот раз. Однако не исключаем, что конкретно сегодня акции Яндекса могут быть под давлением, ведь пятничная просадка бумаг на NASDAQ пока еще не была полностью отыграна.

На предыдущей торговой сессии лучше рынка выглядели бумаги ОГК-2 (+2,57%). Компания опубликовала позитивную отчетность по РСБУ за II квартал: чистая прибыль выросла на 30,5% г/г. В случае преодоления отместки 0,520 руб., следующая локальная цель сместится к 0,535-0,545 руб.

В пятницу ЦБ РФ принял ожидаемое решение о снижении ключевой ставки с 7,5% до 7,25%. Сомнений по поводу подобных действий регулятора почти ни у кого не было. Реакция участников рынка акций была преимущественно нейтральной. А вот рынок ОФЗ встретил решение Банка России локальным разворотом. В пятницу индекс гособлигаций RGBI обновил максимумы с апреля 2018 г., однако затем резко пошел вниз, в результате после пяти сессий роста ОФЗ преимущественно закрывались на отрицательной территории.

Подобная реакция бондов может быть краткосрочной. Цикл снижения ставок в базовом сценарии может продолжаться до середины 2020 г. – это еще не в полной мере заложено в котировках. Так что среднесрочные ОФЗ с погашением через 5-7 лет все еще имеют потенциал для роста. В то же время постепенное снижение ставок также должно оказывать поддержку и рынку акций, включая традиционные дивидендные истории. Если не произойдет никаких внешних шоков, то у ЦБ есть все основания снизить ставку уже на следующем заседании 6 сентября еще на 0,25%.

На предстоящей неделе ожидается продолжение публикации корпоративных отчетов. Финансовые результаты по МСФО по итогам первого полугодия опубликуют Сбербанк, Евраз, Энел Россия (среда), ММК, Ростелеком (пятница). Кроме того, в среду операционный отчет опубликует Норильский никель.

Центральным событием для мировых фондовых площадок выступит заседание ФРС 31 июля. Консенсус-прогноз предполагает снижение диапазона ключевой ставки 2,00-2,25%. Согласно сегменту деривативов, есть 20%-ая вероятность снижения ставки сразу на 0,5%. Однако, на наш взгляд, подобный сценарий вряд ли реализуется. Наибольший интерес будут представлять комментарии регулятора по поводу дальнейших перспектив денежно-кредитной политики.

В преддверии заседания ФРС индекс доллара (USD против 6 ключевых валют) плавно поднимался наверх в течение 6 сессий подряд. До среды он может просто консолидироваться в ожидании комментариев Джерома Пауэлла. Вместе с тем ключевую роль для американской валюты будет играть статистика с рынка труда в пятницу. Слабые данные (ниже 160 тыс. по nonfarm payrolls) – повод для падения USD на фоне роста ожиданий дальнейшего снижения ставки, сильные данные – будут говорить в пользу укрепления USD.

Что касается пары USD/RUB, то здесь наблюдается очень медленное движение наверх. Масштаб подъема пока совсем незначительный. В базовом сценарии в августе мы можем увидеть сезонное ослабление рубля, однако его масштаб может быть незначительным. Ближайшая целевая область по курсу USD/RUB находится около 64-64,5.

Остановить общее движение доллара наверх по отношению к другим основным мировым валютам смогут лишь четкие сигналы ФРС о том, что перспектива дальнейшего снижения ставок выглядит неизбежной. При этом отмечу, что общая ситуация в экономике США пока еще не располагает к резкому смягчению политики, а все текущие действия регулятора по большому счету носят лишь превентивный характер, то есть являются реакцией на риски потенциальной рецессии.

На американском рынке акций сохраняется оптимизм в наиболее крупных фишках. В пятницу индекс S&P 500 вновь переписал исторические максимумы. Восходящее движение возглавили акции Google (Alphabet), выросшие на 10% после позитивного отчета. В качестве сильной технической зоны сопротивления по S&P 500 по-прежнему выделяю область 3030-3050 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу немного подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,12%, нефть Brent в минусе на 0,33%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.