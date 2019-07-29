Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,74%, закрывшись на отметке 3025,86 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,19%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт, до 2,07%.

Инвесторы позитивно отреагировали на квартальные результаты Intel и Google, а также на данные по ВВП США, согласно которым во втором квартале экономический рост в стране замедлился до 2,1% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов экспертов. Таким образом нейтральные цифры по ВВП Соединенных Штатов могут стать еще одним аргументом в пользу снижения ключевой процентной ставки как минимум на 25 б.п на заседании Федрезерва 31 июля.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли 0,02%, закрывшись на отметке $63,27. На прошедшей неделе цена фьючерсного контракта Brent благодаря противоречивому внешнему фону находилась в рамках диапазона $62,50-$64,50. Сегодня на фоне позитивных недельных данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число нефтяных буровых установок в США снизилось на 3 единицы до 776 штук, игроки могут предпринять очередную попытку штурма отметок $64-64,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,54% закрывшись на отметке 2715,68 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2690 и 2670 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2735 и 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135000 и 133800. Сопротивления — 137000 и 138100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,36, снизившись на 0,21% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,20 и 63. Сопротивления расположены на уровнях 63,50 и 63,80.