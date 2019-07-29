В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Индексы Китая и нефть торгуются в незначительном минусе в преддверии начала нового раунда торговых переговоров и заседания ФРС США в среду. В пятницу американские площадки закрылись в уверенном плюсе после позитивных корпоративных отчетов Google и Twitter. Каждая из компаний прибавила порядка 10% на фоне результатов, превосходящих ожидания аналитиков. Важнейшим макроэкономическим поводом для пересмотра текущих позиций стала публикация ВВП США за 2 квартал. Согласно первой оценке, экономика страны выросла на 2.1%, тогда как на Wall-street ожидался рост только лишь на 1.8%. Локально эта оценка позитивна и позволит выйти на приемлемый показатель по итогам года.

На текущий момент прогнозы МВФ и Всемирного банка сводятся к тому, что экономика США в 2019 прибавит 2.1-2.3%. Если нынешний показатель сохранится в ходе последующих оценок, а 3 и 4 квартал будут ожидаемо сильными из-за делового сезона, то рост превысит ожидания аналитиков. К тому же нужно учитывать, что ФРС США в среду с высокой долей вероятности снизит ставку на 25 базисных пунктов.

ЦБ РФ в пятницу снизил ставку на 25 б.п. по аналогии с июньским заседанием и в рамках наших ожиданий. Пойти на этот шаг регулятору позволило прежде всего замедление инфляции, которая на 22 июля составляла уже 4.6% к прошлому году. ЦБ отметил, что инфляционные риски сохраняются, а темпы экономического роста остаются достаточно низкими. До конца года допускается возможность дальнейшего снижения, но, на наш взгляд, ставка вряд ли опустится ниже 7%. Рубль реагировал умеренным снижением, преимущественно копируя динамику мировых валют к доллару, а не отыгрывая внутренний фон. В начале этой недели, пока разница между ставками ЦБ и ФРС сократилась, рубль, вероятнее всего, продолжит незначительное снижение, а по итогам заседания ФРС вернет часть позиций.

Нефть довольно слабо реагировала как на сокращение запасов, так и на обстановку на Ближнем Востоке, поэтому при закреплении ниже $63 по Brent можно рассчитывать на дальнейшее снижение к диапазону 60-61. Газпром завершил продажу пакета акций в рамках SPO. Покупателем стал крупный институциональный инвестор, после чего доля free-float превысила 46%. Новость уже преимущественно учтена в котировках акций компании. НЛМК сообщил о снижении выручки в 1П 2019 на 4% и чистой прибыли на 27%. Из-за снижения свободного денежного потока сократятся и дивиденды, поэтому коррекция бумаг компании может продолжиться.