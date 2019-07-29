До заседания ФРС индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в нижней половине диапазона 2700-2750 п
В преддверии заседания Федрезерва глобальные рынки находятся вблизи своих локальных максимумов. Ключевым событием текущей недели обещает стать заседание американского регулятора (итоги заседания будут опубликованы в среду), на котором с огромной вероятностью впервые с 2008 г. будет снижена процентная ставка. Фьючерсы на ставку на протяжении последнего месяца уже на 100% учитывают вероятность ее снижения на 25 пунктов, при этом к сегодняшнему дню 17% из них отражают вероятность снижения сразу на 50 пунктов.
При этом вновь повторим тезис, что экономическая статистика из США в последнее время, конечно, демонстрирует признаки замедления экономического роста, но темпы этого замедления отнюдь не выглядят пугающими. В пятницу была опубликована первая оценка американского ВВП за второй квартал, и данные вышли заметно лучше ожиданий – аннуализированный показатель составил 2,1% при прогнозе в 1,8%. При текущих макростатистических данных и консолидации фондовых рынков вблизи исторических максимумов понижение ставки можно обусловить преимущественно внешними рисками, но и в этих условиях понижение ставки на 50 пунктов выглядит чрезмерным.
Вероятно, все основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к Федрезерву, в то же время, скорее всего, не пройдут полностью незамеченными и другие события. В ближайшие три дня должны состояться первые с мая очные переговоры между переговорными группами из США и Китая по вопросу торговых противоречий. В США продолжается сезон корпоративной отчетности – к текущему моменту прибыли 169 из отчитавшихся 219 компаний превысили уровни консенсус-прогнозов, но многие компании понизили свои ожидания по дальнейшей динамике финансовых показателей.
Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренным ростом на 0,5% по индексу Мосбиржи, однако весь этот рост был обусловлен позитивной динамикой акций Газпрома. В целом текущие уровни по индексу на данный момент нам представляются сбалансированными, и до заседания Федрезерва мы допускаем продолжение консолидации индекса Мосбиржи преимущественно в нижней половине диапазона 2700-2750 пунктов.
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