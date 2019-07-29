Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.2%, вблизи отметки 2710 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить сползание к ближайшему значимому уровню поддержки, расположенному в районе 2700 п.

Выхода значимой для локального рынка иностранной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Поэтому второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на индексы МосБиржи и РТС также могут оказать бумаги «Газпрома» в случае, если в них продолжатся сильные движения.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.54%) и РТС (-0.10%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Надо признать, что их позитивное закрытие стало возможным лишь благодаря сильному повышению стоимости тяжеловесных акций «Газпрома». Вместе с тем, благоприятное состояние внешнего фона не сумело удержать участников локальных торгов от распродаж во многих ликвидных бумагах. В целом российский рынок акций демонстрирует относительную слабость после прохождения сезона дивидендных отсечек.

С технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС сумели закрепиться выше обновленных в четверг среднесрочных минимумов. Это создает хорошие шансы на то, что они сумеют закрепиться вблизи текущих уровней. Этому может поспособствовать стабильность нефтяных котировок, которые пользуются поддержкой в связи с сохраняющимися геополитическими рисками на Ближнем Востоке.

Среди значимых событий конца минувшей недели стоит отметить вполне ожидаемое решение Банка России о понижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до уровня в 7.25% годовых. Мы не наблюдали явной реакции участников торгов на указанное событие. Однако в среднесрочной перспективе его стоит трактовать как позитивный фактор для локального рынка акций и для отечественной экономики.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 10.5 п. или около 0.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС умеренно негативно.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Повторимся, что указанная тенденция была связана с сильным повышением цены тяжеловесных бумаг «Газпрома».

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стал продолжившийся коррекционный подъем акций Газпром (GAZP RM, +6.95%). С технической точки зрения мы наблюдали в них попытку быстрого закрытия недавнего дивидендного разрыва. Информационным поводом для столь сильного повышения выступили подробности недавнего необычного размещения 2.9% квазиказначейских акций газовой монополии. Весь указанный пакет был продан с дисконтом к биржевой цене (200.5 руб.) «в одни руки». Таким образом, большому количеству потенциальных покупателей эти бумаги не достались по столь привлекательной цене. Позитивным моментом указанной сделки является формальное увеличение доли акций «Газпрома» в свободном обращении до 46.02%, что подразумевает будущий приток средств в эти бумаги со стороны индексных фондов.

Акции Yandex clA (YNDX RM, +2.37%) также заметно повысились в противовес в целом слабому рынку на фоне публикации консолидированных финансовых результатов эмитента за 2 квартал 2019 года. Инвесторов и спекулянтов не испугало квартальное сокращение чистой прибыли IT-холдинга на 90%. Скорректированная чистая прибыль за тот же период увеличилась на 16%. Выручка «Яндекса» по итогам 2 квартала и первого полугодия возросла на 40%. Более того, прогноз по росту выручки на 2019 год со стороны компании был повышен с 30-34% до 32-36%.

Бумаги ОГК-2 (OGKB RM, +2.57%) сумели отскочить вверх от недавнего полуторамесячного минимума в связи с выходом позитивной полугодовой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ. Несмотря на незначительное падение выручки на 1%, ее чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась на 30.5%. Этого удалось добиться благодаря сокращению себестоимости продаж в результате оптимизации производственной деятельности.

Добавим, что несмотря на однодневный прирост, в указанных бумагах пока сохраняется скорее неблагоприятная среднесрочная техническая картина. Явным сигналом для среднесрочных покупок в них может стать лишь уверенный пробой области сопротивления, расположенной в районе 0.54-0.55 руб.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.01%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.36%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.38%), Роснефть (ROSN RM, —1.27%), ИнтерРао (IRAO RM, —2.49%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США умеренно подешевели в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent понизились в цене на 0.5%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 0.4%. Японский Nikkei225 просел на 0.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.