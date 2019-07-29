Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2700,57 п. до 2715,68 п., а РТС снизился с 1350,69 п. до 1348,30 п. Пара EUR-USD упала с $1,1221 до $1,1128. USD-RUB выросла с 63,06 до 63,37, а EUR-RUB упала с 70,68 до 70,50. Нефть Brent подорожала с $62,47 до $63,37. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2976,61 п. до 3025,86 п.

Торговая война продолжается, напряжённость в Персидском заливе не спадает. ЕЦБ пока воздержался от снижения ставок, но предупредил, что это возможно в ближайшие месяцы. Российский ЦБ снизил ставку, но для рынка акций это в большей степени позитив, чем негатив. На предстоящей неделе ФРС примет решение по ставке, хотя вероятность снижения несколько снизилась после консерватизма ЕЦБ. Впрочем, американская статистика также не указывает на то, что в смягчении есть огромная потребность.

Япония начнёт неделю с данных по розничным продажам. Далее в Великобритании выйдут данные по кредитованию. В США появится статистика от ФРБ Далласа. В России выйдет операционная отчётность «ТГК-1», рекомендации совета директоров по дивидендам от «МТС».

Вторник начнём с данных по рынку труда в Японии за июнь. Ожидается, что показатель безработицы сохранится на уровне 2,4%. В производстве Японии ситуация менее благоприятная, так как ожидается падение объёмов за июнь на 2%. В этот день Банк Японии также примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Австралийский доллар получит повод для движений в виде статистики по строительству. Франция опубликует первую оценку ВВП за II квартал. В Германии выйдет индекс потребительского климата (Gfk). В еврозоне ожидается выход отчёта по потребительскому и деловому доверию. Соответственно, будут опубликованы индексы делового климата, потребительского доверия и экономических ожиданий. В США опубликуют важнейшие ценовые индексы личного потребления. Ожидается, что PCE сохранит темпы роста на уровне 1,5%, а вот Core PCE ускорит рост до 1,7% в июне с 1,6% в мае. Далее будут опубликованы индексы цен на жильё от S&P/Case-Shiller. Позднее выйдут индекс потребительского доверия в США от Conference Board и объём незавершённых продаж жилья за июнь. Закроет день отчёт API по запасам нефти. В России отчётность по РСБУ предоставит «Русгидро».

Китай откроет среду публикацией индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг от Национального бюро статистики. Ожидается, что PMI в промышленности немного повысится до 49,6 п. с 49,4 п. в июне, а в сфере услуг снизится до 54,0 п. с 54,2 п. в июне. Австралия может сообщить, что потребительская инфляция выросла в II квартале до 1,5% с 1,3% в I квартале. Германия поделится статистикой розничных продаж за июнь. Испания сообщит первую оценку ВВП за II квартал. Далее безработица в Германии могла остаться на уровне 5% в июле. Впрочем, всё это будет менее интересным, чем цифры по инфляции в еврозоне. Ожидается, что базовая инфляция замедлилась в июле до 1% с 1,1% в июне, а общая инфляция до 1,1% с 1,3% в июне. Темпы роста экономики еврозоны могли также замедлиться до 1% в II квартале с 1,2% в первые три месяца года. Безработица в еврозоне может сохраниться на уровне 7,5%. Далее в США выйдет статистика ADP Services по занятости в частном секторе. Ожидается, что за июль было создано 150 тыс. новых рабочих мест. Канадский ВВП мог замедлить рост в II квартале до 1,3% с 1,5% в первые три месяца года. Далее Чикагский PMI и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Естественно, что на этом события не закончатся, поскольку в среду в 21:00 мск ФРС огласит своё решение по ставке. На рынке пока сильны ожидания того, что она будет снижена до 2,00-2,25%, но ФРС может оказаться столь же консервативной, как и ЕЦБ. В России Сбербанк отчитается по МСФО за I полугодие. «ЭНЕЛ Россия» также отчитается по МСФО за II квартал, а «ТГК-1» по РСБУ. ГМК «Норникель» предоставит операционные результаты II квартала.

Швейцария будет отдыхать в четверг по случаю Дня Швейцарии. В остальном мире будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере. Отдельно стоит отметить, что от китайского PMI Caixin ждут роста активности в производственной сфере до 49,6 п. с 49,4 п. в июне. Банк Англии проведёт заседание по ставке, но ожидается, что ставка будет сохранена единогласным решением. Затем выступит глава Банка Англии М. Карни. В США появятся традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Кроме индексов от Markit, выйдет индекс ISM США в производственной сфере, а также данные по расходам на строительство. В России «ММК» отчитается по МСФО за II квартал, а совет директоромпании будет рекомендовать дивиденды. «Аэрофлот» и «Мосэнерго» отчитаются по РСБУ за I квартал, а «Магнит» предоставит отчётность по МСФО.

Австралия в пятницу сообщит динамику цен производителей. В Великобритании выйдет индекс динамики активности в строительном секторе. В еврозоне ожидается статистика цен производителей, которые могли замедлить свой рост в июле до 0,8% с 1,6% в июне. Самой важной статистикой дня будут данные по рынку труда в США. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,7%, а число новых рабочих мест составит 160 тыс. Далее объём производственных заказов в США, индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит «Ростелеком», а по РСБУ «Ленэнерго».

Новая неделя в Азии началась негативно, хотя с понедельника начинаются переговоры США и КНР по торговым вопросам. В Гонконге рынок реагировал на очередные протестные выступления на минувших выходных. В Ю. Корее рынок остаётся в неопределённости из-за позиции Японии, которая исключила Ю. Корею из списка наиболее благоприятной торговли. В Китае доходы промышленных предприятий снизились в июне на 3,1% после роста на 1,1% в мае. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21565,85 п. (-0,43%), Hang Seng — 27967,04 п. (-1,52%), Shanghai Composite — 2934,28 п. (-0,35%).

Иран провёл переговоры с представителями стран, которые участвовали в ядерной сделке. Тегеран назвал их конструктивными, но уточнил, что следование договорённостям будет определяться степенью готовности европейцев придерживаться своих обязательств. США участие в переговорах не принимали, но госсекретарь М. Помпео вновь выразил готовность посетить Иран для проведения переговоров. Меж тем, США и Великобритания продолжают работать над созданием коалиции, которая должна будет обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Тем не менее, попытки начать переговорный процесс оказывают давление на котировки «чёрного золота». Ситуация с металлическим золотом пока находится в подвешенном состоянии из-за неопределённости будущего решения ФРС. От ФРС уже не ждут агрессивного снижения ставки, но и снижение её на 25 базисных пункта не гарантируется. Резервы SPDR Gold Trust снизились за неделю с 820,49 т. до 818,14 т. К 9:00 мск Brent — $63,11 (-0,41%), WTI — $56,05 (-0,27%), золото — $1420 (+0,05%), медь — $5921,64 (+0,04%), никель — $13925(-1,24%).

Индекс доллара торговался без изменений на отметке 98,01 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 2,067%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (без изменений), GBP-USD — $1,237 (-0,11%), USD-JPY – 108,61 (-0,05%).

В первой половине недели волатильность на рынках будет достаточно низкой, так как многие не решатся на открытие агрессивных позиций перед заседанием ФРС. Затем уже рынки будут реагировать на решение американского регулятора. К слову говоря, после консерватизма ЕЦБ, ФРС также способна удивить сдержанным подходом. Во всяком случае, ситуация с предыдущего заседания существенно не изменилась, а в прошлый раз за снижение ставки голосовал лишь президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард.

Российский рынок пока находится в поиске, поскольку большие дивидендные идеи закончились, но впереди много корпоративных отчётов, которые могут удержать индексы на достигнутых уровнях.