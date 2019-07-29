Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном внешнем фоне. Падение азиатских площадок перед началом очередного раунда торговых переговоров между США и КНР окажет давление на отечественные индексы.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным понижением", — считает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением около 0,2%, вблизи отметки 2710 пунктов.

В понедельник в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Активность покупателей на развивающихся рынках в целом сокращается в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут подведены в среду вечером. Кроме того, в Китае завтра стартуют переговоры по торговым вопросам с представителями США, результаты которых также могут иметь большое влияние на рынки капитала", — комментирует он.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне наметившегося сокращения спроса на развивающихся рынках, полагает Старцев из компании "Олма".

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что пара доллар-рубль в понедельник проторгуется в диапазоне 62,85-63,65 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись ростом на данных по ВВП США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,07-0,13%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются: гонконгский Hang Seng Index – на 1,45%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на – 0,19%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,54%.

Стоимость нефти снижается на 0,49% — до 63,06 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,18% — 1,1125 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос на позитивном внешнем фоне, поддержку оказали также бумаги "Газпрома", имеющие существенный вес в расчете индексов, считают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,54% — до 2715,68 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1348,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 13 копеек – 63,37 рубля, евро — на 7 копеек, до 70,5 рубля, следует из данных Московской биржи.