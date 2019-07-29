Результаты "Русала" демонстрируют нормализацию операционных показателей
Производство алюминия во 2 квартале составило 938 тыс. тонн (+1% кв/кв), продажи алюминия достигли 1 082 тыс. тонн (+21% кв/кв), что было связано с реализацией части излишних запасов. Доля продаж продукции с добавленной стоимостью выросла до 38 % (с 29% в 1К19), что положительно повлияло на премию цены реализации алюминия, которая выросла до 46% и составила 146 долларов за тонну. Русал отметил, что 12% от мощностей по производству алюминия (за исключением Китая) работают в убыток, несмотря на снижение затрат на глинозём и углеродные материалы. Компания обеспокоена тем, что макроэкономическая ситуация окажет негативное влияние на спрос на алюминий.
Наше мнение. Результаты демонстрируют нормализацию операционных показателей Русала — компания опубликовала как уменьшение товарных запасов, так и увеличение доли продукции с премией. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Русалу, который дешево торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 2019П 3.3x. Возобновление дивидендных выплат станет следующим катализатором.
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