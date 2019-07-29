Доходность 10-летнего бенчмарка UST продолжает торговаться над уровнем 2% годовых – за неделю доходность выросла на 2 б.п. – до 2,07% годовых. Доходность евробондов развивающихся стран на этом фоне изменились разнонаправленно – 10-летки Индонезии снизились на 3 б.п. – до 3,2% годовых, Бразилии – на 2 б.п. – до 4,49%, Колумбии – на 2 б.п. – до 3,34% годовых, Турции – на 21 б.п. – до 6,88% годовых, в то время как доходность бенчмарка ЮАР выросли на 18 б.п. – до 4,67%, Мексики – на 4 б.п. – до 3,71% годовых.

Доходность 10-летних евробондов РФ снизилась на 4 б.п. – до 3,78% годовых — до нового минимума с начала года; кредитная премия достигла 172 б.п. – среднего уровня с начала 2017 года по апрель 2018 года. При этом минимумами 2016, 2017 и 2018 годов были уровни 3,74%-3,76%, которые и являются целью текущего движения доходности российских 10-леток.

Ключевым событием текущей недели станет заседание ФРС США 30-31 июля – не ждем, что по итогам заседания доходности евробондов ЕМ смогут уйти на новые минимумы, учитывая текущие ожидания рынка, заложенные в котировки бумаг.

Облигации

Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п. — до 7,25% на фоне замедления инфляции, а также слабую экономическую активность в России. Вместе с тем, по итогам пятничных торгов доходности ОФЗ выросли – 5-летних – на 5 б.п. – до 7,06% годовых, 10-летних – на 7 б.п. – до 7,28% годовых: инвесторы, видимо, ожидали более агрессивных действий от регулятора в части смягчения денежно-кредитной политики. При этом по итогам недели кривая опустилась на 7-10 б.п.

Наиболее важной частью пресс-релиза по итогам заседания мы считаем указание на «возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний». Это предполагает, как минимум еще одно снижение ставки до конца года – до уровня 7,0%. Также регулятор изменил формулировку относительно сроков перехода к нейтральной ДКП с середины 2020 г. на первую половину 2020 г. Мы связываем это со смещением ожиданий закрепления инфляции вблизи таргета 4%. Напомним, нейтральный уровень предполагает ключевую ставку в диапазоне "Инфляция плюс 2-3%". То есть при достижении цели по инфляции в 4% Банк России будет поддерживать ключевую ставку в диапазоне 6 — 7%.

В результате, мы ожидаем снижения ключевой ставки до 7,0% на заседании в сентябре или октябре текущего года в зависимости от внешней и внутренней макроэкономической конъюнктуры, и сохраняем среднесрочный прогноз по снижению доходности 10-летнего бенчмарка ОФЗ до 7,0-7,15% годовых.