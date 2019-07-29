ЧПМ могла восстановиться примерно на 20 б.п. за квартал. Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) 31 июля опубликует финансовые результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Мы ждем практически неизменную чистую прибыль квартал к кварталу (и на 6% выше уровня 2 кв. 2018 г.), с рентабельностью капитала около 23%. Маржа, по нашим оценкам, могла восстановиться примерно на 20 б.п. за квартал (схожую динамику показала отчетность по РСБУ), ЧПД при этом мог подрасти на 3% за квартал и остаться стабильным год к году. Чистые комиссии, как как мы ожидаем, показали более уверенную квартальную динамику, но рост год к году мог быть немного ниже 10%. Прочий доход остается труднопрогнозируемой величиной, но мы не ждем слишком высоких значений. Рост расходов год к году должен был остаться выше инфляции (мы прогнозируем его на уровне 9%) из-за сохранения корректировки на перевод персонала из дочернего подразделения.

Роспуск резервов по Agrokor должен был оставить стоимость риска ниже 1%. Корпоративный портфель, судя по отчетности РСБУ, мог просесть за квартал примерно на 3% (как и в 1 кв. 2019 г.). С другой стороны, портфель розничных кредитов, вероятно, продолжил достаточно быстро увеличиваться – темпы роста, по нашим оценкам, составили около 4% за квартал. Стоимость риска, судя по всему, была ощутимо ниже 1%, в том числе из-за роспуска резервов ввиду реструктуризации долга Agrokor; мы закладываем показатель около 0,6% (против 0,9% в 1 кв.). По вкладам населения мы ждем прироста примерно на 2,5%, тогда как корпоративные счета могли быть в минусе по итогам квартала. Достаточность капитала 1-го уровня, по нашей оценке, снизилась из-за дивидендных выплат, но осталась выше 12%.

Ждем новостей по закрытию продажи Денизбанка. Менеджмент ранее указывал, что продажа Денизбанка может быть закрыта до конца месяца, то есть высока вероятность того, что в ближайшие дни последуют новости по данной теме; также менеджмент может дать какие-то комментарии в ходе телеконференции. Руководство уже называло свою оценку положительного эффекта для достаточности капитала – более 100 б.п. (за счет снижения взвешенных по риску активов), однако, как мы понимаем, одновременно деконсолидация Денизбанка повлечет за собой негативный эффект для отчета о прибылях и убытках. Точно определить негативный эффект довольно трудно, но мы исходим из того, что валютная переоценка за период владения (с учетом цены покупки и цены продажи) может составлять около 50 млрд руб. плюс еще около 5 млрд руб. налога по РСБУ. Мы также не исключаем, что менеджмент немного скорректирует годовые прогнозы: оценка ЧПМ в 5,5% по итогам года на данный момент выглядит слишком оптимистичной, но ниже изначальной цели на уровне 1,3% может оказаться и стоимость риска.