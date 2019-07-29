Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 бп до 7.25%. Однако регулятор сохранил некоторую интригу на перспективу конца года, пообещав рассмотреть дальнейшее снижение ставки на одном из ближайших заседаний и привести индикатор к нейтральному уровню в течение первой половины 2020 года. Мы полагаем, разговор о нейтральности политики касается диапазона ключевой ставки в 6.0-7.0% и, в частности, его верхней границы.

В числе новых аргументов для смягчения ДКП можно выделить возросшее внимание к замедлению экономического роста и, как следствие, снижению давления на цены со стороны потребительской активности. Этот тезис объясняет уверенность регулятора в стабилизации инфляции вблизи цели 4.0% в обозримом будущем.

Помимо этого, обострилась дискуссия о бюджетной политике – риторика относительно инвестирования средств ФНБ сверх 7.0% от ВВП осталась неизменной, зато появилась критика ожидаемого ускорения трат бюджета в 2п’19. Мы не готовы принять последний тезис, так как направление бюджетной политики и сезонность ее реализации не изменилась по отношению к прошлым годам, и вопрос касается тактики регулятора по управлению рублевой ликвидностью с целью нейтрализации эффекта на инфляцию. Тем не менее, сам факт появления данного тезиса указывает на близость паузы в смягчении процентной политики (с целью 7.0% на конец 2019 г.), которая наступит уже после, мы полагаем, еще одного понижения ставки (-25 бп) в сентябре.



