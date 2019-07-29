За прошедшую неделю, несмотря на действие ряда факторов и значительные дневные колебания, итогом торгов по ценам нефти стало лишь слабое их изменение. Цены по Брент консолидировались в диапазоне 63-64 долларов за баррель. Что касается наиболее важного иранского направления влияния на нефтяные цены, то там пока две основные тенденции в значительной мере уравновешивали друг друга. И действительно, прозвучавшие недавно заявления президента США Дональда Трампа о том, что по части переговоров "с Ираном было достигнуто много прогресса", в значительной мере нивелируют растущую напряженность в Персидском заливе после задержания Ираном нефтяного танкера Великобритании.

Из вышедших на прошлой неделе текущих данных можно отметить продолжение снижения запасов нефти в США. Происходящий уже полтора месяца тренд на снижение запасов в этом году получается очень выраженным и, несомненно, является бычьим фактором для нефтяных цен. При этом автомобильный сезон еще в самом разгаре, то можно ожидать и дальнейшего снижения запасов нефти.

А вот по другому важному параметру картина была противоположной — на прошлой неделе зафиксировано еще одно сильное снижение добычи. В результате откат от пика добычи нефти в США в конце мая составил уже 1,1 Мб/д. Рынок понимает, что такое снижение было связано с остановкой добычи в Мексиканском заливе по случаю бушевавшего там урагана и она будет восстанавливаться. Но есть червячок сомнения в том, не присутствуют ли в произошедшем снижении и систематический фактор. Действительно, на кривой роста добычи в последние месяцы можно заметить пока слабовыраженное и зашумленное ураганом замедление. Подтверждение такому замедлению должно ярко проявиться предстоящей осенью.

Происходящее в США торможение буровой активности только усиливает такие ожидания. Baker Hughes на прошлой неделе сообщила об очередном снижении количества активных нефтяных вышек до 776 против 779 неделей ранее. Всего снижение с максимумов конца прошлого года составило 112 штук или без малого 13%. И это уже становится важным фактором торможению роста добычи нефти. В этом смысле, вновь очень интересным будет и на наступающей неделе увидеть новые данные по запасам, добыче и буровой активности.

Но наступающая неделя будет знаменательна множеством важных новостей. Ожидается начало нового раунда торговых переговоров между Китаем и США. Важность динамики торговли между США и Китаем и для рынка нефти невозможно переоценить. Выйдет набор важных макроэкономических данных и в первую очередь данных по рынку труда в США.

Но самой главные новости для рынков поступят от ФРС. Ожидается, что регулятор впервые за десяток лет снизит ключевую ставку на 0,25%. Маловероятные отклонения, как в сторону сохранения ставки, так и при снижении ставки на 0,5% будут восприняты рынком настороженно и скорее негативно. Важны также и другие посылы, включая намеки на планы по дальнейшему снижению ставки в первую очередь на сентябрьском заседании ФРС.

Так или иначе, поворот к периоду монетарных послаблений в мире уже произошел. (На этот раз решение ЦБ РФ по второму подряд снижению ставки находится в тренде основных тенденций). И не важно, что ЕЦБ на прошлой неделе не сделал такого шага, как вероятно не сможет сделать его на предстоящем заседании и Банк Японии. Но это лишь потому, что «патроны» по возможному снижению ставки у них находятся в очень ограниченном количестве.

ЕЦБ подчеркивает необходимость мягкой монетарной политики в течение длительного периода. В частности, на последнем заседании была изменена формулировка со «ставки останутся на текущих уровнях в течение первого полугодия 2020 года» на «ставки останутся на текущих уровнях или ниже в течение первого полугодия 2020 года», что указывает на готовность ЕЦБ снизить ставки. Но остается много вопросов по поводу перспектив политики ЕЦБ. От заседания Банка Англии тоже пока можно ждать сохранения ставки.

А вот ожидаемое 31 июля снижение ставки ФРС станет для рынков не только сигналом по стимулированию спроса, но также сделает более напряженной гонку за слабостью валют. Пока на прошедшей неделе индекс доллара сохранял сильные позиции, и доллар даже еще немного укрепился по отношению к евро. Помним, что потенциал возможных движений по изменению курсов валют очень велик и мир потихоньку приближается к состоянию валютных войн, а цена нефти напрямую зависит от силы доллара. Так что на текущей неделе рынок нефти, как и остальные рынки, будет в первую очередь следить за сигналами от ФРС.