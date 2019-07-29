На этой неделе произойдет несколько событий, которые могут оказать существенное влияние на мировые рынки. Во-первых, в Шанхае 30-31 июля возобновятся торговые переговоры между США и Китаем. Во-вторых, в среду ФРС США объявит решение по монетарной политике: американский центробанк должен перейти к циклу снижения процентных ставок. В-третьих, в пятницу в США выйдет отчет по безработице за июль, который всегда имел важное значение для оценки состояния крупнейшей экономики мира.

Итак, переговоры между США и Китаем должны пройти 30-31 июля, тут важен сам факт возобновления диалога и уменьшения конфронтационной риторики. Ожидается, что на этой встрече китайская сторона подтвердит намерение увеличить объемы покупки американской сельхозпродукции, а США пообещают снять ограничения с китайской компании Huawei. Однако, нельзя исключать, что в ходе встречи стороны снова начнут выдвигать условия, которые не позволят прийти к каким-то существенным соглашениям. Например, Китай потребует отмены введенных пошлин, а США выдвинут требования реальных гарантий по покупке сои и других сельхозпродуктов. Так как мировое финансовое сообщество больших иллюзий в отношении этих переговоров не испытывает, то и реакция должна быть спокойной. Только в случае реального провала переговорного процесса рынки отреагируют нервно.

Второе важное событие – решение ФРС по процентной ставке. Общее мнение экспертов – ФРС снизит ставку рефинансирования на 25 б.п. Как всегда важен текст заявления, в котором могут быть даны намеки на следующее понижение ставки. Никакой агрессивности от американского ЦБ не ждут. Так как данное решение уже на 100 проц. в рынке, то реакция по факту может быть негативной. Можно ожидать, что американский президент, который принимает активное участие в мировой финансовой жизни, обязательно прокомментирует решение ФРС, что может повлиять на ход торгов. В целом, ждать сюрпризов от нынешнего руководства ФРС пока нет оснований.

И последнее, в пятницу выйдет статистика по рынку труда в США. Предыдущий отчет отчет был очень сильным (224 тыс. новых рабочих мест), однако это никак не помешало ФРС заявить о том, что их монетарная политика изменится, и ставка будет снижена. Если отчет выйдет сильным (эксперты ждут 160 тыс. новых рабочих мест), то станет очевидно: в своих решениях ФРС США больше руководствуется не макроэкономическими данными, а политическими настроениями и, возможно, так называемыми финансовыми условиями, которые как некая "вещь в себе" оцениваются всегда очень субъективно.