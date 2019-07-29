Дальнейшее снижение ставки возможно на одном из ближайших заседаний. Заседание ЦБ в пятницу не принесло сюрпризов, ставка была ожидаемо понижена, риторика комментария осталась практически неизменной. Так, основной аргумент в пользу снижения ставки – продолжающееся замедление инфляции, в дополнение к этому был отмечен слабый экономический рост. Помимо этого, смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС также дает Банку России более широкий простор для снижения ставки. Это позволяет рассчитывать на ее дальнейшее снижение на одном из ближайших заседаний, но пока кажется преждевременным говорить о пересмотре ставки именно на заседании в сентябре, это лишь один из возможных вариантов. Среди рисков, отмеченных ЦБР, больше внимания, чем в предыдущих пресс-релизах, было уделено тем (как долгосрочным, так и краткосрочным), которые связаны с бюджетной сферой. Краткосрочные связаны с догоняющим ростом расходов бюджета во втором полугодии, в частности, по национальным проектам. Это может привести к росту инфляции в конце этого — начале следующего года. Более долгосрочные риски обусловлены неопределенностью расходования средств ФНБ после достижения им 7% ВВП. Это может потребовать от ЦБ осторожности при вынесении решения по ставке.

Сегодня предстоят последние в этом месяце налоговые платежи. Сегодня наступает срок уплаты налога на прибыль, суммарный платеж может превысить 400 млрд руб. Уровень корсчетов банков в ЦБ сейчас недостаточен, чтобы кредитные организации спокойно провели все платежи за счет средств на них, так что сегодня мы можем увидеть рост спроса на фондирование от Казначейства. Ставки на межбанковском рынке пока могут остаться повышенными, снижение ключевой ставки будет полностью отражено в них лишь ближе к концу нынешнего периода усреднения.