ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 6,75% в марте 2020 года
В пятницу ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,25%. Рынки во многом ожидали такого исхода. Регулятор видит возможность еще одного понижения на одном из предстоящих заседаний (мы полагаем, что имеется в виду сентябрьское). В ЦБ отметили, что денежно-кредитная политика может стать нейтральной с точки зрения инфляции не ранее 1П20, из чего следует, что нейтральной считается ключевая ставка ниже 7,00%, соответствующая верхней границе текущего прогнозного диапазона. При этом, как нам представляется, ЦБ считает нейтральным уровень скорее выше, чем ниже 6,50%, то есть около 6,75%. По нашему мнению, регулятор понизит ставку до этого уровня в марте 2020 года, считают стратеги Sberbank Investment Research.
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