Текущие настроения. Предварительные данные роста ВВП США за 2К19 в пятницу оказались выше ожиданий (2,1% против 1,8%), что несколько охладило ожидания по масштабам снижения ставки ФРС и вызвало ослабление валют EM (не отменив ожидания некоторого смягчения). ЕЦБ ранее указал на перспективы смягчения ДКП, сообщив об обеспокоенности низким уровнем инфляции (1,3% г/г в июне при таргете в 2,0%) и ожидаемым замедлением роста в 2К19 и 3К19. В числе вариантов смягчения на следующем заседании в сентябре могут быть снижение стоимости заимствований и возобновление скупки активов.

Российский рынок, в целом, следует динамике ЕМ. Рубль показал падение на 0,5% по итогам недели, т.к. действие внутренних факторов поддержки было незначительным. Эффект налогового периода вероятно был нивелирован ускорением роста расходов, а интерес нерезидентов к ОФЗ, которые выкупили почти половину размещенного в среду объема гособлигаций (49%), не оказал существенного влияния, т.к. в абсолютном выражении приток капитала составил только ~10 млрд руб. Действия российского ЦБ были ожидаемыми: ставка снижена на 25 б.п. до 7,25%, и комментарий ориентирует рынок на дальнейшее снижение, поскольку инфляция в РФ замедляется, и это связано как со слабостью внутреннего спроса, так и с укреплением рубля (на фоне притока капитала в EM) и со стабилизацией цен на плодоовощную продукцию.

Ключевой темой недели станет заседание ФРС США и комментарии Дж. Пауэлла (ср). Сейчас неопределенность в отношении мировой торговли и опасения относительно замедления мирового спроса остаются ключевыми рисками, и поэтому ФРС, вероятно, впервые за 10 лет снизит ставку на 25 б.п. Число новых рабочих мест в июле, вероятно, будет ниже, чем в июне, что будет говорить в пользу некоторого смягчения ДКП. При этом, мы считаем ожидания снижениях ставки на 100 б.п. на горизонте 18 месяцев слишком агрессивными и также не ожидаем от регулятора более резкого снижения на 50 б.п. в июле на фоне недавнего улучшения динамики потребления, восстановления активности в промышленности и роста фондового рынка США, а также прогнозных значений индексов потребительской и экономической уверенности, ISM и PMI за июль (вт, ср, чт) выше показателей июня.

Из прочих событий, после перерыва в почти три месяца торговые представители США и Китая возобновят переговоры на этой неделе (ср), однако стороны не ожидают разрешения торгового конфликта в ближайшее время. Для ЕЦБ все внимание будет направлено на инфляцию Еврозоны, которая, несмотря на повышение зарплат, вероятно, останется ниже целевого уровня в 2%, — что может подтвердить курс на смягчение ДКП.

Из российских новостей внимание заслуживает недельная инфляция по состоянию на 29 июля (ср). Данные, опубликованные на прошлой неделе, указывают на замедление с 4,7% г/г в июне до 4,6% г/г и, вероятно, это и будет результатом за весь июль. При условии сохранения благоприятной конъюнктуры мировых финансовых и сельскохозяйственных рынков инфляция имеет шанс на плавное замедление до 4,0% г/г к концу года, что ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ (4,2-4,7%). При подтверждении наших прогнозов Банк России сможет снизить ставку на 25 б.п. в сентябре, и не исключено еще одно снижение в декабре. Сейчас рынок OIS закладывает всего одно снижение ставки ЦБ на 25 б.п. до конца года, т.е. рынок может недооценивать масштабы предстоящего снижения ставки в среднесрочной перспективе.