На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного капитала в «значимых» российских информационных ресурсах до 20% голосующих акций. На этой новости в минувшую пятницу резко снизились котировки акций Яндекса (Покупать, прогнозная цена через 12 мес. 50 долл., полная доходность 35%) и Mail.ru, двух наиболее очевидных кандидатов на отнесение к таким «значимым» ресурсам. Для нас основное значение по-прежнему представляют сильные фундаментальные показатели этих двух компаний, и произошедшую коррекцию мы расцениваем как удачный шанс для покупки их акций.

Наш позитивный взгляд на инвестиционную привлекательность двух компаний базируется на следующих соображениях:

• По сообщению агентства РБК, глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что не видел самого законопроекта, но «категорически не поддерживает» данную идею. Из этого следует, что инициатива не была согласована с правительством и может не получить поддержки с его стороны, во всяком случае в нынешнем виде. Негативное отношение правительства позволяет предположить, что законопроект будет как минимум изменен в более мягкую сторону.

• Насколько мы понимаем, предложенный документ предполагает ограничение доли иностранных инвесторов в голосующих акциях компаний до 20%, но при этом не требует ограничения экономического интереса до тех же 20%. Таким образом даже текущая версия законопроекта необязательно влечет за собой запрет на иностранное участие в размере более 20%, хотя распределение голосующих акций может быть подвергнуто корректировке.

• На наш взгляд, данная инициатива может подтолкнуть Яндекс к тому, чтобы принять более оперативные меры для решения вопросов, касающихся структуры акционеров, которые в последние несколько месяцев оказывали определенное давление на рыночную стоимость акций компании. Разрешение имеющихся проблем, скорее всего, устранит связанный с ними дисконт, заложенный в цену акций. В частности, в нашу оценку средневзвешенной стоимости капитала Яндекса заложен дисконт в 1% за риск корпоративного управления.

• Мы также считаем, что фундаментальные характеристики Яндекса и Mail.ru остаются сильными и несут в себе потенциал существенного роста стоимости.