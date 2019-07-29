Новость: Индекс-провайдер MSCI отметил объявленную Лукойлом публичную оферту на выкуп акций, пообещав дождаться ее результатов, прежде чем вносить изменения в показатели FIF (доля акций, находящихся в свободном обращении и доступных иностранным инвесторам) и NoS (общее количество акций). Напомним, 16 мая Лукойл сообщил о намерении объявить публичную оферту на выкуп 35 млн собственных акций по цене 5 450 руб. за штуку с целью погашения бумаг, приобретенных в ходе программы обратного выкупа его дочерней структурой, компанией Lukoil Securities Limited. Оферта действует с 16 июля по 14 августа. В случае если количество предъявленных к выкупу акций превысит 35 млн, он будет производиться на пропорциональной основе.

Ниже мы приводим нашу оценку вероятных сценариев изменения веса LKOH в индексах MSCI в результате выкупа акций. По результатам оферты и независимо от количества предъявленных к выкупу акций MSCI уменьшит значение NoS с 735 млн до 715 млн. По нашим оценкам, в случае если к выкупу будет предъявлено 4% (или больше) находящихся в свободном обращении акций, MSCI оставит значение FIF на текущем уровне – 0,55. Если доля предъявленных к выкупу акций окажется меньше 4%, значение FIF, на наш взгляд, может быть увеличено до 0,60. В этих расчетах мы исходим из предположения, что Lukoil Investments Cyprus Ltd примет участие в оферте, а менеджмент и Cyproman Services Ltd – нет.

В первом сценарии MSCI должен снизить вес LKOH на —5% (что предполагает отток инвестиций в размере 155 млн долл., 1,9x среднедневного оборота торгов за последний месяц); во втором сценарии вес LKOH увеличивается на +4% (что дает приток в 133 млн долл., 1,6x). Учитывая, что текущая цена (5 075 руб.) на —7% ниже цены оферты (5 450 руб.), можно предположить, что находящиеся в свободном обращении акции будут предъявлены к выкупу, и, соответственно, первый сценарий, в котором вес LKOH снижается, выглядит более вероятным.