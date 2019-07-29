Заседание ЦБ в пятницу завершилось без сюрпризов: регулятор ожидаемо понизил ставку на 25 б.п. и оставил возможность для еще одного снижения на одном из трех ближайших заседаний.

В целом аргументы регулятора укладываются в наше понимание ситуации (см. обзор от 26.07.2019 г.). Среди основных факторов снижения ставки (и продолжения смягчения в будущем):

1) Быстрое замедление инфляции, связанное в т. ч. и со слабой экономической активностью;

2) Ожидаемое смягчение политики ФРС.

В то же время, факторы риска, названные регулятором на ближайшую перспективу, сейчас не выглядят столь угрожающе. Среди основных: 1) ожидаемый рост бюджетных расходов во 2П (дополнительные риски связаны с возможным использованием ФНБ на поддержку экономики); 2) геополитические риски (вероятность их реализации в ближайшей перспективе, на наш взгляд, невелика). В сценарии без рисков (наш базовый вариант) ЦБ продолжит смягчать политику, доведя ее до нейтрального уровня в 1П 2020 г.

Мы полагаем, что смягчение будет происходить до уровня в 6,5%. Дальнейшее снижение ставки, на наш взгляд, возможно лишь при закреплении инфляции сильно ниже таргета в 4% (3-3,5%) на длительную перспективу (более полугода).

В то же время, учитывая, что в ситуации низких ставок экономика хуже защищена от 1) оттока капитала в случае падения глобального аппетита к риску (например, в случае замедления экономики США) 2) проинфляционного эффекта трат ФНБ, потенциал существенного смягчения ДКП ограничен.