Существенного притока "пенсионных" денег в ОФЗ в текущем году не ожидается
После объявления решения ЦБ доходность ОФЗ начала расти. По итогам дня доходность двух-четырехлетних выпусков поднялась на 3-5 б. п., у бумаг с погашением от пяти до десяти лет — на 5-9 б. п. Более долгосрочные облигации продемонстрировали рост доходности на 7 б. п. На наш взгляд, некоторые участники рынка (скорее всего локальные) в пятницу могли фиксировать прибыль. Торговая активность была низкой.
Рублевые ставки овернайт в пятницу снизились. Средневзвешенное значение ставки валютного свопа овернайт опустилось на 10 б. п. до 7,26%. Ставка межбанковского кредитования овернайт также отступила с 7,23% до 7,18%.
Судя по опубликованной сегодня статистике ЦБ, пенсионные фонды, в том числе государственный Пенсионный фонд РФ, в 1К19 купили ОФЗ на 60 млрд руб., причем половина из этой суммы приходится на реинвестирование. Мы не ожидаем существенного притока "пенсионных" денег в ОФЗ в текущем году.
Если рубль сегодня не сумеет укрепиться, ставки могут вырасти еще на 2-3 б. п., прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.
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