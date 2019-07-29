S&P500 до заседания ФРС может достичь 3040 пунктов
Фьючерс на S&P500 в моменте торгуется в узком флэте, тестируя сопротивление 3020 пунктов. Наступившая неделя очень важна для американских фондовых площадок.
Главными событиями ближайших дней станут решение ФРС по ставке, торговые переговоры между Китаем и США, а также продолжающийся сезон отчетности и данные по занятости. Участники рынка практически единодушны в том, что ФРС опустит ставку на 0,25% и даст намек на готовность к дальнейшему смягчению своего курса. Цель регулятора — способствовать продолжению растущего тренда в экономике США и стимулировать инфляцию. Несмотря на возобновление очных переговоров между Вашингтоном и Пекином впервые после саммита G20, в отношениях сторон сохраняется напряженность, и в последние дни они подавали смешанные сигналы без признаков стремления к компромиссу.
Волатильность подает сигналы к возможной коррекции. «Индекс страха» VIX формирует двойную дивергенцию на дневном таймфрейме, подобную той, что наблюдалась в июле 2018 года и в декабре 2017 года.
В случае ухода фьючерса на S&P500 ниже 2992 и 2972 пунктов не исключаем повышения волатильности от 1-2% на фоне тестирования важного канала после заседания ФРС и переговоров между США и Китаем. Другим «медвежьим» техническим сигналом является нисходящая дивергенция по S&P500.
Если сегодня будет пробит уровень 3027 и индекс закрепится выше 3020 пунктов, не исключено локальное движение к 3040 до заседания ФРС.
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