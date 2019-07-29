Вероятность снижения ставки ФРС - 100%
На этой неделе ожидается большой объём статистики. В США выйдут данные по рынкам труда, частным доходам и расходам, торговому балансу и затратам на строительство. Но основными будут не они, а заседание ФРС, на котором может быть снижена ставка рефинансирования. Рынок оценивает в 100% вероятность такого события, 83,5% за понижение на 25 б.п. и 16,5% за 50 б.п.
В Европе выйдут предварительные данные по ВВП за 2 квартал, во Франции и совокупно по ЕС ожидается рост, но в отдельно взятой Италии может начаться рецессия.
Китай опубликует данные по индексу деловой активности в промышленности, прогноз чуть лучше данных за прошлый период, но всё ещё в отрицательной зоне. Отдельно стоит отметить совпадение цифр по государственной статистике и данным от агентства Caixin, ни для кого не секрет, что к китайским статистическим данным в мире относятся с большим недоверием. Так что сближение показателей может говорить о повышении качества государственных данных.
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