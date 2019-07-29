Попытка рвануть выше 0,58 руб. оказалась неудачной. На предыдущей сессии (26 июля) котировки полностью нивелировали рост предшествующего торгового дня (25 июля), продолжая снижаться на текущих торгах.

Технический расклад осторожно негативный. Визуально на дневном графике можно зафиксировать боковик в диапазоне 0,55-0,6 руб. Выход за его пределы может стать первым сигналом для возобновления среднесрочного up-тренда (пробой вверх 0,6 руб.), либо для продолжения краткосрочного down-тренда (пробой вниз 0,55 руб.).

Индикаторы тренда (дневной график) подтверждают актуальность краткосрочной фазы падения, возникшей от 0,63 руб. Более того медленная линия MACD вошла в зону «медведей» впервые с середины апреля текущего года – фактор перехода краткосрочного down-тренда в среднесрочный. Дополнительным серьезным сигналом на продажу выступает пересечение 7-периодной кривой EMA 10-периодного аналога сверху.

Риски роста обусловлены тем, что волна роста от 0,55 руб. пока что актуальна и может продолжиться в сторону 0,6 руб. Тем более ранее бумаги не раз игнорировали технические сигналы, поэтому их влияние ограничено.

Краткосрочный сценарий падения остается чуть более вероятным. После потенциального пробоя вниз 0,566 руб. первая остановка находится на уровне 0,55 руб. Следующие цели – 0,537 и 0,525 руб. Точка отмены сценария – 0,59 руб.

Если рынок проигнорирует технический негатив, то возможен переход down-тренда в боковик. Ближайшее сопротивление находится в районе 0,6 руб. Но ожидать подобного подъема в ближайшие сессии вероятно не стоит.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Котировки отскочили вниз от верхней границы долгосрочного down-тренда (синие линии), но пока не смогли уверенно закрепиться в пределах клина (оранжевые линии).

В 2017 г. мы уже наблюдали неудачную попытку среднесрочного восходящей тенденции (зеленый канал) переломить долгосрочную нисходящую. Ситуация может повториться.

Для актуализации падающей фазы котировкам необходимо как минимум вернуться ниже 0,525 руб. Серьезным фактором в пользу долгосрочного up-тренда может стать закрепление выше сопротивления 0,65 руб., чего в ближайший месяц не ожидается. Негативный сценарий несколько более вероятен.

Уровни поддержки: 0,566 / 0,55 / 0,537 / 0,525 / 0,518

Уровни сопротивления: 0,6 / 0,617 / 0,629 / 0,6395