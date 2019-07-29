Рынки еврооблигаций находятся в ожидании заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится в середине текущей недели. Как следствие, на рынке не наблюдалось существенных движений. Ставки по 10-летним казначейским бумагам США остались несколько ниже уровня 2,1%. CDS на ключевые развивающиеся страны практически не изменились. Индексы облигаций развивающихся рынков EMBI+ и CEMBI умеренно подросли, на 0,4% и 0,2% соответственно.

На рублевом долговом рынке основным событием стало заседание Банка России. Ключевая ставка была ожидаемо снижена на 25 б.п., до 7,25%. Как отмечалось в итоговом пресс-релизе, дезинфляционные риски сейчас преобладают над проинфляционными. Кроме того, регулятор допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. За неделю кривая ОФЗ умеренно опустилась, в пределах 5-12 б.п. Индексы корпоративных и государственных облигаций МосБиржи прибавили 0,3% и 0,7% соответственно.

Основным событием этой недели станет заседание ФРС США. На текущий момент рынок фьючерсов ожидает с вероятностью более 80% снижение базовой ставки на 25 б.п. Фактическое решение по ставке, а также тон риторики по итогам заседания американского регулятора окажут влияние на инвесторов во все классы активов, в том числе облигации. Мы ожидаем, что ФРС снизит ставку и сохранит мягкую риторику относительно будущей денежно-кредитной политики, что позволит удержать позитивный тренд на развивающихся рынках.

У рублевых облигаций будет поддержка со стороны высоких реальных ставок: инфляция демонстрирует быстрое замедление в сторону таргета ЦБ, превышение доходностей к погашению облигаций качественных эмитентов над темпом роста потребительских цен составляет 300-400 б.п. Кроме того, на приток средств нерезидентов на локальный рынок влияет ослабление санкционной риторики в отношении РФ, а также привлекательность кредитного качества России как суверенного заемщика.

Рубль

Российская валюта на прошлой неделе показывала умеренное ослабление вслед за валютами развивающихся стран. Индекс EMCI потерял 0,7%, рубль ослаб к доллару на 0,5%. На текущей неделе основным событием станет заседание ФРС США. Фактическое решение по ставке окажет влияние и на курсы валют развивающихся стран. При этом мы сохраняем целевой диапазон по курсу национальной валюты в 63-64 рубля за доллар, что отчасти обусловлено сезонной слабостью текущего счета и завершением дивидендного сезона.