Американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. ведет переговоры о слиянии своего подразделения, занимающегося незапатентованными препаратами Upjohn, с компанией Mylan. По предварительной информации, акционеры последней получат 40% нового предприятия, а оставшаяся часть достанется акционерам Pfizer Inc. Также в Mylan произойдет перестановка в руководстве: бывший исполнительный директор уступит свой пост CEO Upjohn Майклу Гётлеру.

Последние годы продажи дженериков у ведущих фармацевтических гигантов заметно сократились из-за влияния на цены индийских производителей и внутреннего давления регуляторов. С 2015 года акции Mylan упали в цене на 75%, выручка за последний квартал сократилась на 7%. Долг на балансе Mylan с 2015-го вырос почти вдвое и на данный момент превышает $13 млрд. Падение выручки на $45 млн зафиксировало и подразделение Pfizer Inc.

Слияние позволит компаниям сократить издержки и, используя технологии биофармацевтических фирм, которые больше не покрывают патенты, сосредоточиться на коммерчески перспективных онкологических и кардиологических лекарствах. Отмечу, что компании уже совместно продают медикаменты в Японии, что упростит для них процесс интеграции и сократит издержки от M&A. Сделка проводится в русле общей для индустрии тенденции. Например, индийский производитель дженериков Aurobindo Pharma выкупил аналогичный бизнес у Novartis за $1 млрд. Считаю, что слияние положительно скажется на котировках Mylan в ближайшей перспективе, но эффект от совместного бизнеса пока сложно оценить.