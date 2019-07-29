На товарном рынке образовался «штиль» в ожидании заседания ФРС на этой неделе. Большинство опрошенных аналитиков соглашаются во мнении, что регулятор понизит ставку на 0,25 п.п. Даже несмотря на то, что по многим металлам, как нам кажется, цены уже включают это повышение, потенциал дальнейшего роста достаточно высокий.

Также на этой неделе во вторник запланированы переговоры между США и Китаем, где мы не ожидаем, что сделка в скором времени состоится. Изменение тона переговоров может значительно повлиять на цены на сырьевом и товарном рынках. Поэтому на неделе мы ожидаем роста волатильности на рынке за счет последовательности значимых событий.

Для нефтяного рынка неделя была относительно спокойной, цены незначительно подросли на энергоресурсы. Также практически не повлияли на цены растущие геополитические риски из-за задержания британского танкера иранскими военными. Рынок вяло отреагировал также на резкое сокращение нефтяных запасов в США на 11 млн. Такое спокойствие мы связываем лишь с выжидательной позицией инвесторов перед заседанием ФРС.

Добыча нефти в США резко упала из-за урагана с 12 млн до 11,3 млн баррелей в сутки, что также пока игнорируется рынком. Стоит отметить, что это выглядит несколько странно, так как обычно падение добычи из-за ураганов случается на 1–2 месяца позже. Мы не исключаем, что этот фактор еще скажется на ценах чуть позже.

Цены на газ снизились на 3%, так как погода в Европе и США выдалась аномально жаркой. Пока предложение газа на рынке растет, мы ожидаем дальнейшего снижения цен.

Драгоценные металлы продолжают демонстрировать восходящую динамику. Платина выросла на 2%, палладий – на 1,5%, серебро – на 1%. Золото отстает, показывая отрицательную динамику, и мы связываем это с падением импорта золота Китаем до 9-месячных минимумов и снижением спроса со стороны Индии.

Серебро сейчас выглядит одним из наиболее привлекательных металлов для инвесторов, на это указывает рост объемов серебра в ETF, который на неделе обновил исторический максимум. Смягчение денежной политики ФРС может запустить новую волну спроса на драгоценные металлы.

Рубль дешевел, завершил неделю вблизи 63 рублей за доллар. Решение ЦБ РФ снизить ставку на 25 б.п. могло стать поводом для фиксации прибыли в ОФЗ нерезидентами. Также на курс могли давить и выплаты дивидендом держателям ADR российских компаний, что временно увеличивает спрос на иностранную валюту.

Долгосрочные факторы пока способствуют укреплению рубля, в том числе и подтверждение суверенных рейтингов от S&P.