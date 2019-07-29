Заседание ФРС – главное событие недели: в среду состоится самое долгожданное на рынке событие этой недели, а именно заседание по ставкам ФРС США. Экономисты закладывают 100% вероятность понижения ставки на 25 б. п. Вероятность более сильного понижения на 50 б. п., на которое рассчитывали ранее, сейчас оценивается в 25%. Так как ЕЦБ принял решение не менять ставки на прошлой неделе, на ФРС, судя по всему, будет оказываться меньшее давление понизить ставку более ощутимо. От монетарных властей потребуется соблюсти тонкий баланс, чтобы сохранить взвешенный подход к своей политике и в дальнейшем. Если ФРС будет слишком пессимистична в отношении роста, стоимость казначейских облигаций (КО) США будут расти, но спреды могут сужаться. Если же ФРС будут настроены слишком оптимистично, КО будут снижаться, но спреды будут расширяться. Сейчас рынки ожидают, что действия ФРС будут направлены на то, чтобы поддержать ралли на рынках в ближайшие несколько месяцев.

На этой неделе вновь возобновляются переговоры между США и Китаем: американо-китайская торговая война продолжается без каких-либо признаков урегулирования. Сегодня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин направляются в Китай для участия в переговорах на высоком уровне между двумя крупнейшими экономиками мира. Напомним, что это первая более чем за два месяца встреча двух держав после того как в мае стороны приостановили переговорный процесс. Поскольку предвыборная кампания 2020 Дональда Трампа пока еще не в полном разгаре и котировки американских акций находятся на рекордных максимумах, Дональд Трамп может не испытывать сильного давления в отношении заключения “большой красивой сделки”, однако рынки все же чего-то ждут. Вполне очевидно, что они категорически против введение новых пошлин на китайские товары на сумму $300 млрд, после которого неизбежно последуют ответные меры Пекина. Акции мировых компаний выросли примерно на 8% с начала июня. Это ралли, конечно, было вызвано ожиданиями действий центробанков в отношении ставок, однако не стоит забывать и о том, что в СМИ отсутствуют и заголовки о торговой войне, которые могли бы испортить настроение. Неудачная встреча может испортить всю ситуацию.

Борис Джонсон создает новый “военный кабинет” сторонников Brexit: новые министры по поручению премьера уже включились в кампанию по разъяснению деталей Brexit без сделки 31 октября (дата Brexit), который, по заявлению одного из главных советников, произойдет в том случае, если ЕС откажется от возобновления переговоров. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сформировал “военный кабинет” в составе 6 министров, чтобы наблюдать за подготовкой по выходу Великобритании из состава ЕС. Главный сторонник Brexit Майкл Гоув, который назначен ответственным за подготовку Brexit без сделки, заявил в интервью Sunday Times, что правительство предпримет “огромные усилия”, чтобы заключить максимально выгодную сделку по выходу из ЕС. Глава Лейбористской партии Джереми Корбин заявил в воскресенье, что его партия будет делать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из ЕС без сделки. На данном этапе очередь за ЕС, так как если Брюссель не вернется за стол переговоров перспективы тяжелого выхода усиливаются.

Украина – надежды на больший прагматизм в отношениях: мы вступаем в важный период российско-украинских отношений. Президент Украины Владимир Зеленский получил большинство на парламентских выборах на прошлой неделе, что позволит ему приступить к долгожданным реформам. Тем не менее, для восстановления отношений с Россией требуется решить множество проблем. Помимо Донбасса, это и судьба задержанных с ноября прошлого года украинских моряков. Тот факт, что после недавнего ареста российского танкера, российские моряки были освобождены, говорит о том, что появляются надежды на некоторый прагматизм в отношениях между двумя странами. Еще одна проблемная зона – это возобновление переговоров о продлении контракта на транзит газа. Срок нынешнего контракта истекает в декабре этого года; известно, что Германия оказывает давление на обе стороны в отношении подписания нового соглашения.

Акции российских компаний, заслуживающих внимание на этой неделе: акции российских компаний на этой неделе будут находиться под влиянием одновременно нескольких факторов – макроэкономических и геополитических, в том числе решения ФРС, цифр по PMI и хода американокитайских торговых переговоров. Мы сомневаемся в том, что развивающиеся рынки, в том числе российский, получат сильную поддержку со стороны ключевых макроэкономических и геополитических событий. Большой прогресс в ходе следующего раунда американо-китайских переговоров маловероятен на этом этапе. Июльский PMI в регионе может начать указывать на некоторую слабость экономик, особенно в период летних отпусков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом сценарий этой недели для российских сырьевых компаний скорее негативен. Компании циклических отраслей (NLMK, EVR, MMK и SVST) могут испытывать давление в случае снижения цен на железную руду ниже психологически важной отметки $100/т. Так как инвесторов все еще интересуют игроки, щедрые на дивидендные выплаты, в лучшей форме в сравнении с другим компаниями отрасли может находиться GMKN. Так как ситуация в Иране в данный момент затихла, мы сомневаемся в каких-либо крупных движениях акций ROSN и LKOD. SBER может стать лидером по фиксации прибыли, так как на этой неделе интерес представляют акции тех компаний, которые облают уникальными катализаторами роста. Наибольшей популярности все еще пользуется GAZP, и интерес инвесторов к этому игроку растет. Динамику YNDX будут определять события вокруг законодательных инициатив сектора, связанных с ограничением иностранного присутствия в информационно значимых онлайн компаниях. В центре внимания рынка и MAIL. Производители золота (POLY и PLZL) могут показывать больший потенциал роста на этой неделе, так как находятся в беспроигрышной ситуации накануне решения ФРС по ставкам и американо-китайских торговых переговоров.

В центре внимания рынков – китайские PMI: по прогнозам, давление на экономики азиатских стран сохранится на предстоящей неделе на фоне замедления мирового спроса. Динамика китайских индексов ожиданий менеджеров по закупкам (PMI), вероятно, сохранится разнонаправленной, так как давление на экспортеров продолжается. В среду будет опубликован китайский PMI в обрабатывающей сфере. По прогнозам, июльский показатель сохранится ниже отметки 50 пунктов, хотя может и вырасти со своего июньского значения 49,4.

Активная неделя для центробанков; в частности, рынки следят за Банком Англии: после того как свои заседания проведут Банк Японии и ФРС США, 1 августа заседание по ставке проведет банк Англии. По прогнозам, банк сохранит ставки без изменений, так как монетарные власти ожидают прояснения ситуации по Brexit. Однако заседание важно с точки зрения того, как оценивают спад британской экономики монетарные власти и какой выход они предлагают, если Великобритания покинет ЕС без сделки. Курс британского фунта ослаб более чем на 5% с мая, главным образом, на фоне опасений по воду неорганизованного Brexit без сделки. Г-н Джонсон, который менее недели находится на своем новом посту, уже вступил в полемику с Брюсселем. Заседание по ставке Банка Японии пройдет завтра; в среду ставку может понизить центробанк Бразилии. Динамика цен на нефть по-прежнему будет находится в рамках существующего диапазона колебаний: Цены на нефть на прошлой неделе колебались в рамках заданного диапазона, так как усиление напряженности между Западом и Ираном сдерживалось снижением запасов нефти в США и замедлением роста ключевых мировых экономик. На этой неделе, если эскалации геополитической напряженности не произойдет, мы ожидаем, что цены на нефть сохранятся примерно в рамках заданного диапазона.

Сезон отчетности в России в полном разгаре: в среду отчетность за 2К19 представит Сбербанк. Мы ожидаем, что результаты будут сильными; потенциальный сюрприз может быть связан с улучшением качества кредитов. В секторе металлов и горной добычи в среду свои отчетности за 2К19 представят MNOD и EVR. В технологическом секторе в четверг будет отчитываться VEON. Ростелеком опубликует свои результаты за 2К19 в пятницу. VEON может объявить о промежуточных дивидендных выплатах за 2019 г. в диапазоне $0,10-0,15 на акцию, что предусматривает доходность 3,3-4,9% при текущих уровнях котировок.