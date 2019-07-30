По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. S&P 500 и Nasdaq Composite отступили от максимумов, достигнутых накануне.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16%, закрывшись на отметке 3020,97 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,11%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,44%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт, до 2,06%.

На текущей неделе помимо решения ФРС США по ставке и возобновившихся торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, в центре внимания инвесторов будут оставаться отчеты американских корпораций. На данном этапе порядка 50% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, представили финансовые результаты за второй квартал, 76% из которых превзошли оценки экспертов. Сегодня в фокусе рынков отчет Applе, который будет опубликован после закрытия основных торгов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли 0,73%, закрывшись на отметке $63,82. Игроки ждут итогов заседания ФРС. Смягчение финансовых условий американским регулятором может ослабить позиции доллара и оказать поддержку ценам на нефть.

Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ждут снижения запасов на 2,6 миллионов баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,46%, закрывшись на отметке 2728,27 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2705 и 2690 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2735 и 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135000 и 133800. Сопротивления — 137000 и 138100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,43, снизившись на 0,1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,20 и 63. Сопротивления расположены на уровнях 63,60 и 63,85.