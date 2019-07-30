Новая торговая неделя на российском рынке началась с умеренного роста. В лидерах были отраслевой индекс электроэнергетики и нефтегазовый сектор. Внешний фон при этом был смешанным. На западных площадках наблюдалась разнонаправленная динамика, а цены на нефть прибавили в пределах 0,5%.

Индекс МосБиржи поднялся к 2730 п. Его уверенный отскок наблюдается на протяжении последних трех сессий. А вот индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets ровно те же три сессии снижается. То есть наш рынок вновь начал показывать опережающую динамику. Главным образом это можно списать на подъем тяжеловесных акций Газпрома, выросших за эти дни на 11,6%. Без поддержки этих бумаг индекс МосБиржи сейчас был бы 2670-2680 п.

Текущий подъем российского рынка выступает лишь стандартной коррекцией после продолжительной волны распродаж. В целом сейчас складывается смешанная техническая картина. С одной стороны, все еще остаются шансы на более глубокий откат в сторону 2600-2620 п. по индексу МосБиржи. Но в это же время внешние факторы и общий фон не способствуют внушительным распродажам и бегству инвесторов от риска. Рынок в ближайшие недели может быть поддержан реинвестированием дивидендной массы, которую получают акционеры, а также поступательным снижением рублевых ставок. В такой ситуации оправдана тактика покупки голубых фишек в случае локальные просадки.

Среди наиболее сильных движений в бумагах можно отметить, что вчера ожили привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,3%). Стоило только доллару немного подрасти, как в самой популярной дивидендной фишке российского рынка начал формироваться технический отскок. И хотя оценка бумаг сейчас выглядит фундаментально справедливой, в рамках восходящего импульса есть шансы подрасти вплоть до сильной зоны сопротивления 33,5-34 руб. При этом какой-то однозначной идеи роста на среднесрочной дистанции пока не просматривается. Без уверенного подъема пары USD/RUB перспективы привилегированных акций Сургутнефтегаза будут оцениваться как нейтральные.

Опережающую динамику роста в понедельник вновь показали «префы» Татнефти (+3,9%), обновившие максимумы. Обыкновенные бумаги при этом продолжают отставать. Все это привело к тому, что соотношение цен АО/АП (обыкновенные и привилегированные акции) опустилось до нового исторического минимума в районе 1,09. На мой взгляд, фундаментально оправданным значением является диапазон 1,10-1,18. Так что сейчас впервые за последние годы складывается ситуация, когда обыкновенные бумаги Татнефти начинают выглядеть интереснее за счет повышенной ликвидности и присутствия в международных индексах – эти факторы перекрывают незначительное превосходство АП по дивидендной доходности.

Уверенную динамику на достойных оборотах демонтируют акции Уралкалия (+5,86%) после положительного отчета за II квартал по РСБУ. Однако в этих бумагах не совсем понятно, как можно реализовать фундаментальный потенциал, ведь ранее акционеры компании одобрили делистинг.

Среди более-менее ликвидных представителей энергетики повышенным спросом накануне продолжили пользоваться акции ТГК-1 (+3%) на сильном финансовом отчете. Появляются основания для полного восстановления после июльской просадки. На мой взгляд, ближайшая целевая область расположена около 0,0110-0,0112 руб.

Также лучше рынка накануне выглядели привилегированные акции Ленэнерго (+2,1%), которые ускорились после отчета за II квартал 2019 г. За первое полугодие на «префы» уже заработано 8,36 руб. дивидендов. Уверенные результаты компании вкупе со снижением рублевых ставок в среднесрочной перспективе способны вернуть котировки к максимумам на 120 руб.

Сегодня с открытия торгов есть основания рассчитывать на отскок просевших накануне акций Яндекса (-3,1%). Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы «Цифровая экономика», он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова. Комментарии чиновника могут восприниматься инвесторами как сигнал о снижении вероятности реализации ограничивающего долю иностранного капитала законопроекта. Возврат к уровням 2550-2600 руб. в текущих условиях выглядел бы вполне логичным. Долгосрочный взгляд на акции Яндекса остается положительным.

В ближайшее время инвесторы будут пытаться угадать исход заседания ФРС, подведение итогов которого состоится в среду. Участники мировых рынков уже заложили в текущие котировки снижение ставки ФРС на 0,25 процентного пункта, поэтому существенное влияние на глобальные рисковые активы могут оказать сигналы американского регулятора, касающиеся его дальнейшей монетарной политики. Вместе с тем ключевую роль для американской валюты и фондового рынка будет играть статистика по рынку труда в пятницу. Слабые данные по nonfarm payrolls (ниже 160 тыс.) – будут поводом для падения USD и роста акций на фоне роста ожиданий дальнейшего снижения ставки, сильные данные – будут говорить в пользу укрепления USD и коррекции по S&P 500.

Сегодня ожидается возобновление торговых переговоров США и Китая в Шанхае. Их итоги, вероятно, будут озвучены лишь завтра вечером. Любое конструктивное сближение позиций сторон может быть положительно воспринято сырьевыми активами и развивающимися фондовыми площадками.

После того как в прошлую пятницу индекс S&P 500 переписал исторические максимумы, вчера покупатели взяли паузу. Котировки незначительно скорректировались. В качестве сильной технической зоны сопротивления по S&P 500 по-прежнему выделяю область 3030-3050 п. Масштаб наблюдаемого роста в период с 1 января по сегодняшний день является максимальным для S&P 500 с 1997 г.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,17%, нефть Brent в плюсе на 0,38%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия понедельника, в пределах +0,3%.