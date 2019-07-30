В начале торгов возможна коррекция вниз по паре доллар-рубль
В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Лучше рынка выглядел Сургутнефтегаз (SNGS, +2.4%), для которого укрепление доллара США, наблюдавшееся в течение дня, подразумевает возможность сокращения убытка от переоценки валютных активов. Ростелеком (RTKM) подорожал на 1.8%, АФК Система (AFKS) – на 1.5%, Газпром (GAZP) – на 1.1%, Сбербанк (SBER) – на 1.0%. Тем временем в некотором минусе закрылись МТС (MTSS, —0.4%), Роснефть (ROSN, —0.4%), ММК (MAGN, —0.4%).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 10.6%, Уралкалия (URKA) – на 5.9%, корпорации Иркут (IRKT) – на 5.4%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 4.2%.
Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в небольшом минусе, по азиатским индексам наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, но достаточных оснований для уверенного подъема пока не наблюдается. Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают новостей относительно торговых переговоров между США и КНР, а также решения ФРС США по базовой процентной ставке (завтра вечером).
На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль благодаря смягчению внешнего фона.
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