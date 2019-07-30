Вероятный сценарий - движение индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пп
Настроения на мировых рынках в начале недели по-прежнему определяет ожидание результатов двухдневного заседания Федрезерва, которое стартует сегодня. При этом, если вчера американские индексы взяли паузу и откатились от локальных максимумов, то азиатские рынки на утро вторника демонстрируют рост.
Поводом для позитивной динамики помимо смягчения монетарной политики может стать возобновление переговоров между США и Китаем. Двухдневные обсуждения должны состояться во вторник-среду в Шанхае. На наш взгляд, именно результаты личной встречи торговых представителей двух стран способны существенным образом повлиять на динамику сырьевых товаров и индексов развивающихся стран. Однако множество вопросов так и остается не решенным, главным из которых является проблема интеллектуальной собственности, что не дает поводов участникам рынка ожидать серьезного прорыва в переговорах. Возможно ключевой темой дискуссии станет снятие ограничение с китайской Huawei, данная тема поднималась на саммите G20 и недавно обсуждалась между лидерами американской технологической отрасли.
В целом, внешний фон на глобальных рынках можно назвать скорее нейтральным, до конца же недели настроения вполне способны существенно измениться, что будет связано, как с макростатистикой, так и с результатами корпоративной отчетности американских компаний.
Российский же рынок в начале недели сохранил позитивный импульс, а индекс МосБиржи благодаря росту в ключевых фишках смог удержаться выше отметки в 2700 пунктов. Завершение дивидендного сезона и внешний фон на данный момент не дают поводов для явных сильных идей в акциях. При этом мы рассчитываем на то, что перед заседанием Федрезерва покупателям удастся сохранить инициативу и позволит вернуть индекс МосБиржи в район 2750 пунктов. Определенные опасения вызывает появившееся в СМИ сообщение о том, что конгрессмены Палаты представителей США в письме к Д. Трампу потребовали ввести второй пакет санкций по «делу Скрипалей» за применение химоружия, но какой-либо негативной реакции российского рынка все же ждать не стоит.
Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов, чему может способствовать продолжение позитивной динамики в «фишках», в частности, в акциях Сбербанка, которые могут подрасти в преддверии выхода финансовой отчетности.
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